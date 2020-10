Une fillette de 8 ans happée mortellement à Tracadie

Une fillette de huit ans est décédée après avoir été heurtée par un véhicule alors qu’elle circulait en trottinette à Tracadie.

Jeudi, vers 19h, des membres de la GRC et des pompiers de Tracadie se sont rendus sur les lieux d’une collision survenue à l’intersection de la rue du Couvent et de la rue Principale entre un véhicule et une fillette en trottinette.

La fillette a succombé à ses blessures à l’hôpital.

Un enquêteur de la GRC chargé de la reconstitution des collisions collabore à l’enquête.

L’enquête se poursuit.