Un nouveau cas de COVID-19 samedi, la situation s’améliore dans le Restigouche

La Santé publique a signalé un nouveau cas de COVID-19, samedi.

Le nouveau cas est une personne âgée de 19 ans ou moins dans la zone 3 (région de Fredericton). Ce cas est lié à un cas lié à un voyage à l’étranger, et la personne est en auto-isolement.

Le nombre de nouveaux cas a chuté de façon significative dans la province. Il n’y a eu que deux cas lors des deux dernières journées et aucun dans la zone 5 qui demeure tout de même dans la phase orange pour le moment.

Il y a 343 cas confirmés au Nouveau-Brunswick, et 299 personnes se sont rétablies. Il y a eu six décès, et il y a 38 cas actifs. Cinq patients sont hospitalisés, et aucun d’entre eux ne se trouve à l’unité des soins intensifs. À ce jour, 102 163 tests de dépistage ont été réalisés.

La zone 5 reste dans la phase orange

La zone 5 demeure dans la phase orange du plan de rétablissement et les résidents doivent limiter leurs contacts à leur bulle formée d’un seul ménage, plus un soignant professionnel ou un aidant naturel et les membres de leur famille immédiate (un parent, un enfant, un frère, une sœur, un grand-père ou une grand-mère). On recommande aux résidents de limiter leurs contacts au minimum.

Townsview School

Un cas positif a été confirmé à Townsview School à Woodstock, et la communauté scolaire a été informée. La Santé publique enquête. Si vous ou un membre de votre famille est jugé être un contact étroit avec le cas par elle, la Santé publique communiquera avec vous dans le cadre de la recherche des contacts. Les familles continueront de recevoir des mises à jour de l’école au fur et à mesure que les décisions seront prises.