Attentat de Québec: le suspect voulait tuer le plus de gens possible

Célébration de l’horreur, l’Halloween aura pris une tournure particulièrement macabre à Québec, en ce 31 octobre 2020, une soirée qui laissera le souvenir douloureux d’une tuerie dans les rues du Vieux-Québec, ayant entraîné dans la mort deux personnes, assassinées de sang-froid à coup de sabre, et faisant cinq blessés.

Après avoir revêtu un costume digne du Moyen-Âge et s’être équipé d’un sabre japonais, le suspect, un jeune homme de 24 ans résidant sur la Rive-Nord de Montréal, est parti à pied dans les rues du Vieux-Québec, en fin de soirée samedi, bien déterminé à assassiner le plus grand nombre de personnes possible.

Comme la ville de Québec est en zone rouge, le Vieux-Québec était pratiquement désert samedi soir. Une soirée normale d’Halloween dans ce quartier normalement très achalandé de la ville aurait donc pu se transformer en véritable carnage.

Les victimes n’ont eu qu’un tort: se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Ce sont toutes des personnes qui habitent la ville de Québec et deux d’entre elles sont d’origine française.

Le Service de police de Québec a indiqué en après-midi que le bureau du coroner avait confirmé l’identité des deux personnes tuées.

Il s’agit de M. François Duchesne, âgé de 56 ans, ainsi que de Mme Suzanne Clermont, âgée de 61 ans, tous deux de la ville de Québec.

Parmi les blessés, certains ont subi des lacérations profondes, mais la police n’a rien divulgué de leur état de santé.

Selon les témoignages recueillis auprès du suspect par la police de Québec dans les heures qui ont suivi son arrestation, tout indique que l’auteur de ces crimes barbares n’avait aucune motivation particulière. Les victimes auraient donc été choisies de façon aléatoire, au hasard des personnes croisées sur sa route.

Le geste était certainement prémédité, mais il ne s’agirait pas d’un attentat terroriste ni d’un geste motivé par la religion, a indiqué le chef de police de la ville de Québec, Robert Pigeon, en conférence de presse, dimanche matin.

« Présentement, il n’y a rien qui nous indique que les crimes ont été posés sur la base d’une motivation haineuse, religieuse, ethnique, d’orientation sexuelle ou autre », a dit M. Pigeon, qui était entouré de la vice-première ministre, Geneviève Guilbault, du maire de Québec, Régis Labeaume, et du ministre fédéral Jean-Yves Duclos.

Le Vieux-Québec est pratiquement sous contrôle policier depuis samedi soir. On ne compte pas moins de 25 scènes de crime, dans les environs de la colline parlementaire, du Vieux-Québec, particulièrement aux alentours du Château Frontenac et du Vieux-Port, où le suspect a finalement été intercepté par la police, vers une heure, après deux heures et demie de marche sanguinaire.

On ignore toujours pourquoi il a choisi la ville de Québec pour perpétrer son crime.

Le suspect a été conduit à l’hôpital, mais il n’a subi aucune blessure. Il a été conduit par la suite au bloc cellulaire et les enquêteurs ont procédé à un interrogatoire. Il devait comparaître par visioconférence au palais de justice de Québec en après-midi dimanche.

On ne connaît pas son état mental. M. Pigeon n’a pas indiqué si l’individu avait des antécédents psychiatriques. Dimanche matin, il n’avait pas été évalué par un psychiatre. M. Pigeon n’a pas non plus voulu dire s’il tenait des propos cohérents aux policiers qui l’interrogeaient.

En 2014, cependant, il aurait « verbalisé avoir l’intention de commettre des gestes comme ceux qu’il a posés » samedi, a révélé M. Pigeon, tenant cette information de source médicale.

L’enquête mènera la police à interroger des dizaines de personnes, a commenté le chef de police, afin de comprendre ce qui a pu se passer dans la tête du tueur.

Le maire de Québec, Régis Labeaume, n’a pu s’empêcher de faire un rapprochement avec la tuerie à la grande mosquée de Québec, survenue le 29 janvier 2017. Il a insisté pour dire que les grandes villes devaient en priorité s’attaquer aux problèmes de santé mentale, devenus « le plus grand problème de sécurité des grandes villes » pour les prochaines décennies. Il dit vouloir lancer un grand « débat de société » sur le sujet.

Se disant « dévastée » par la situation, la ministre Guilbault a qualifié les crimes commis d' »actes barbares ». Tout le Québec « est en deuil », a dit la ministre de la Sécurité publique, qui a tenu à rappeler que la ville de Québec demeurait une ville très sécuritaire.