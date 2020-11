La bibliothèque, un lieu de rencontre perturbé par la COVID-19

Malgré une reprise rapide, les 64 bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick sont loin d’avoir retrouvé leur identité, celle d’un lieu d’échange, d’un carrefour d’activités ouvertes à tous et à toutes.

Depuis quelques années, les bibliothèques ne ménagent pas leurs efforts pour encourager les échanges et les rencontres. On pouvait y assister à un spectacle de marionnettes, admirer une exposition d’art local, manipuler des jeux éducatifs, faire de l’artisanat, adhérer à un club de lecture ou y suivre des formations.

C’était jusqu’à ce que la pandémie s’invite dans nos vies.

Le 15 mai dernier, le Nouveau-Brunswick annonçait la réouverture graduelle des 64 bibliothèques de la province. Seuls l’emprunt et le retour de livres, de CD et de DVD étaient alors possibles.

Masque obligatoire, désinfection des livres et des mains, sens de circulation, on entre désormais dans une bibliothèque comme on entrerait dans un hôpital. Les heures d’ouverture sont réduites, le nombre de visiteurs permis est limité et les usagers ne peuvent y rester que pendant une courte période de temps.

Depuis le printemps, le réseau des bibliothèques publiques du N.-B. s’est employé à rétablir l’accès aux ordinateurs publics. Presque toutes les bibliothèques permettent aujourd’hui l’utilisation des postes informatiques.

«Nous avons été le premier réseau de bibliothèques au Canada à ouvrir, grâce à la situation favorable dans la province, souligne la directrice des opérations, Ella Nason. L’objectif était d’abord de mettre des livres dans les mains des Néo-Brunwickois puis de leur assurer l’accès à l’information pour répondre aux besoins de notre mieux. Nous allons continuer de voir ce que l’on peut faire pour offrir plus de services.»

La reprise des activités sur place reste rare. La Bibliothèque publique Père-Zoël-Saulnier de Tracadie, par exemple, a récemment ouvert à nouveau sa salle de réunion mais l’accès est limité à une personne ou à une bulle.

Les places assises doivent être espacées de deux mètres, ce qui force une réorganisation complète. «C’est un peu plus compliqué, il faut respecter les consignes de la santé publique et la distanciation n’est pas possible partout», admet Mme Mason.

On ne verra donc plus le nouvel arrivant venu apprendre une nouvelle langue, les enfants d’âge préscolaire venu pour l’heure du conte, les personnes âgées venues s’initier aux médias sociaux ou les parents qui, comme Julie Thibodeau, ont fait le choix de l’école à la maison.

«On se réunissait chaque semaine pour faire des travaux en commun, ça nous manque beaucoup», confie la maman de Campbellton.

Cette nouvelle normalité s’est accompagnée d’une baisse de l’achalandage. En septembre, 154 000 livres ont été empruntés à travers la province, alors que la moyenne des trois dernières années s’élève à près de 210 000 livres.

«Nous ne sommes pas retournés à la normale mais ça continue de monter», positive la directrice des opération.

En revanche, les prêts de livres numériques progressent (137% de la moyenne sur trois ans), tout comme les prêts de livres audio.

Les visiteurs des bibliothèques doivent se plier à un protocole assez strict, comme ici à Dieppe. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre Les visiteurs des bibliothèques doivent se plier à un protocole assez strict, comme ici à Dieppe. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre Les restrictions sanitaires limitent le nombre de personnes pouvant se retrouver dans les bibliothèques. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Rebecca Deveau, membre de l’Association des commissaires de bibliothèques du Nouveau-Brunswick, se réjouit de l’accès rétabli aux ordinateurs, dont se servent notamment des personnes plus démunies pour bénéficier de programmes sociaux. Elle reconnaît toutefois que la possibilité d’organiser des activités en personne reste limitée.

«On essaie de faire ce qu’on peut. Ici à Nackawick, le bâtiment est assez petit, on ne peut pas faire rentrer plus de cinq personnes à la fois!»

Selon elle, la situation pénalise davantage certains publics.

«Pour les tout petits et les plus vieux, c’était vraiment un endroit social», déplore Mme Deveau.

Malgré tout, les employés des bibliothèques s’efforcent d’innover et accélèrent leur transition numérique en multipliant les activités en ligne. La COVID-19 aura ainsi poussé la Bibliothèque du centenaire de Campbellton à créer son premier site web.

La bibliothèque Mgr-W.-J.-Conway d’Edmundston a participé à l’organisation d’un club de lecture, d’un atelier d’écriture via une plateforme de vidéoconférence, la bibliothèque Mgr Plourde à Saint-François-de-Madawaska a opté pour une formule virtuelle afin de livrer une conférence sur le bien-être et son heure du conte. La bibliothèque L.-P.-Fisher à Woodstock s’est mise à proposer des séances de yoga en ligne, tandis que la bibliothèque publique de Fredericton s’est servie des réseaux sociaux pour partager diverses expériences scientifiques.

La bibliothèque La Moisson de Saint-Quentin, a quant à elle contourné le problème en délocalisant les séances de remise en forme, les ateliers tricot et autres parties de Scrabbleau au Palais Centre-ville, où l’espace permet davantage les rassemblements.

De son côté, la bibliothèque Gérald-Leblanc à Bouctouche a mis en place un service de cueillette des livres sans contact. Un employé se charge de livrer les documents désirés au véhicule du lecteur.

Il n’y a pas si longtemps, les bibliothèques de la province recevaient près de deux millions de visites par année.

Espérons que ces efforts suffisent à maintenir l’attachement des Néo-Brunswickois pour leurs bibliothèques et à préserver l’accès à la connaissance et à la culture, piliers de notre humanité.