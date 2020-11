Les anciens combattants affrontent un nouvel ennemi

Après deux guerres mondiales, la Corée, la Bosnie et l’Afghanistan, les anciens combattants et vétérans du Nouveau-Brunswick combattent un nouvel ennemi à la veille des cérémonies commémoratives du Jour du souvenir.

La COVID-19 vient maintenant chambouler l’organisation de cette journée spéciale du 11 novembre dans les 70 filiales de la Légion royale canadienne à travers la province.

Sous des directives très strictes du commandement provincial basé à Saint-Jean et de la Santé publique, il n’y aura aucun rassemblement où le public sera admis. Les activités programmées en hommage à ceux et celles qui ont offert l’ultime sacrifice seront sur invitation seulement ou devront assurer la distanciation sociale et les mesures d’hygiène.

À Bathurst, il n’y aura donc pas de cérémonie au Centre régional K.-C.-Irving, à laquelle prenait toujours part quelques milliers de spectateurs. Ni à Dalhousie, où la filiale locale invitait la communauté à l’aréna Inch-Arran. Pas de messe non plus en l’église de Caraquet.

La campagne du coquelicot sera aussi différente. Elle s’est mis en marche vendredi pour une durée de deux semaines. Ces petites fleurs rouges sont offertes dans divers points de vente, mais il n’y aura pas de bénévoles (membres de la Légion, cadets, etc.) aux portes de différents commerces avec la boîte blanche de sollicitation.

«Beaucoup de personnes croyaient que c’était annulé et qu’il n’y aurait pas de campagne du coquelicot», explique Marc Comeau, président de la filiale 45 de Tracadie, dont le groupe a lancé les activités vendredi midi, avec la levée du drapeau devant l’ancien édifice municipal et la remise officielle du coquelicot au maire Denis Losier. On placera également des bannières soulignant la contribution de ces héros aux poteaux électriques du centre-ville.

Pour le 11 novembre, il organise une messe en privé et une cérémonie extérieure, où l’on demandera aux gens de demeurer dans leurs automobiles ou de s’installer avec une chaise en retrait.

Même à Ottawa, la Cérémonie nationale du Souvenir, au Monument commémoratif de guerre, le cénotaphe situé à proximité de la Chambre des communes, sera différente.

Elle sera limitée à un maximum de 100 personnes, il n’y aura pas de défilé des vétérans ni des Forces armées canadiennes, l’escorte des drapeaux sera réduite à six parmi les mesures prises.

Les couronnes seront déposées au pied du monument avant la cérémonie et la présence de spectateurs est fortement déconseillée. L’événement sera diffusé sur les chaînes médiatiques habituelles.

La planification des cérémonies du Souvenir organisées par la Légion doit en effet tenir compte des restrictions imposées par les autorités sanitaires provinciales et régionales en raison de la pandémie, a laissé savoir Numja Bond, agente des relations médiatiques pour la Légion royale canadienne à Ottawa.

«Les changements que nous devons apporter à la planification et au déroulement de la cérémonie du jour du Souvenir sont difficiles, mais pas insurmontables. Le respect des restrictions locales imposées en cette période de pandémie demeure primordial pour la sécurité de tous. Cependant, avec une réduction du nombre de personnes sur le lieu de la cérémonie et d’autres adaptations quant au déroulement, nous serons en mesure de rendre hommage à nos vétérans et aux sacrifices consentis, et ce, en dépit de la pandémie», a fait part la Légion par voie de communiqué.

«Ça va faire bizarre»

Ces consignes surviennent à un bien mauvais moment, car on se préparait à célébrer le 75e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale.

«Ça va faire très bizarre», admet Eugène Godin, président de la filiale 18 de Bathurst.

Là-bas, une petite cérémonie extérieure se tiendra au cénotaphe devant l’édifice du Palais de justice. Elle réunira moins de 20 personnes. Les couronnes seront placées avant la célébration. Seul un salut sera permis. Il n’y aura pas de défilé des vétérans et des anciens combattants. La population sera appelée à respecter la distanciation et à attendre la fin de la cérémonie avant d’aller se recueillir.

Léo Doiron, de la filiale de Shediac, et son équipe préparent un rassemblement intime au parc Pascal-Poirier. Il encourage les gens à écouter la diffusion de la cérémonie sur les réseaux sociaux. Normalement, une forte délégation de la base de Gagetown est présente pour cette journée. Mais cette année, ils ne seront que quelques-uns.

«On n’a pas le choix. Il faut respecter les consignes. Mais le Jour du souvenir est trop important pour ne pas le célébrer. C’est important que les gens comprennent ce que les soldats ont vécu pendant ces conflits. On est chanceux à Shediac, on n’a pas été trop affecté par la COVID-19. Mais on doit agir par prudence», a-t-il noté.

Leigh Walsh, de la filiale 17 de Dalhousie, doit composer avec le fait que le Restigouche est toujours, jusqu’à nouvel ordre, dans la zone rouge, à la suite de l’éclosion récente de plusieurs cas positifs.

Normalement, la cérémonie avait lieu à l’aréna. Cette fois, on se contentera du local de la Légion.

«On avait un plan A, un plan B et un plan C. Là, on y va avec le plan C. Après toutes les guerres dans lesquelles nous avons combattues, la COVID-19 ne va pas nous arrêter. Il ne reste plus beaucoup de nos anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale. Il est important de les honorer, tout comme ceux et celles qui ont participé aux conflits plus récents», raconte-t-il.

Armel Lanteigne, de la filiale 56 de Caraquet, confirme que la pandémie a changé beaucoup leurs méthodes d’organisation. En conséquence, il n’y aura aucun rassemblement à l’église, ni visite aux écoles par les vétérans ou de dîner traditionnel du Jour du souvenir. Seulement une petite cérémonie pour quelques vétérans membre de la légion, sur réservation, au cénotaphe de Caraquet, avec port du masque et distanciation obligatoire.

«Cette année, nous commémorons le 75e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut se souvenir pour éviter que cela se reproduise. La participation du Canada à ce conflit a été très importante. Alors que la population était de 11 millions à l’époque, nous avons fourni un million de soldats, dont 45 000 sont morts et 55 000 ont été blessés. Il ne faut pas oublier que des gens ont sacrifié leur vie pour que nous soyons en paix et que nous ayons la liberté d’expression», a-t-il rappelé.

Un hommage virtuel le 11 novembre à 11h11

Le 11 novembre à 11h11, un hommage virtuel sera possible afin de remercier les Canadiens qui se sont battus pour défendre les valeurs de paix, de démocratie, de primauté du droit et des droits de la personne.

«En cette année de COVID-19, ils sont engagés, mais si peu nombreux, dans un nouveau combat qui exige le même esprit d’effort national qu’ils ont fait il y a 75 ans. J’espère que le message sera envoyé partout au Canada pour inviter tous ces valeureux combattants encore vivants à être présents devant leur téléviseur ou leur ordinateur, à la maison ou dans les foyers de soins, afin de voir en direct la cérémonie du Jour du souvenir au cénotaphe national d’Ottawa. Cette année, ils ne pourront pas se dresser debouts et fiers devant le public, à commémorer une guerre qui selon eux était interminable et souffrante», fait part M. Lanteigne.

«Nous n’honorons pas seulement un père ou un oncle, indique Eugène Godin. Nous honorons tous ceux et celles qui se sont sacrifiés pour nous. On parle beaucoup des deux grandes guerres, mais il y a aussi les anciens combattants et vétérans modernes qui sont tout aussi importants. Quand j’étais en mission en Bosnie, notre campement était près d’un dépotoir de déchets chimiques et nucléaires. Il y avait des radiations, des gars ont attrapé la tuberculose. Alors, ce n’est pas la COVID-19 qui va nous empêcher de faire ce que nous avons à faire le 11 novembre.»