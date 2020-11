L’impact financier de la COVID-19 pour les municipalités s’élèverait à 17,5 millions $

Selon une analyse effectuée par l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, l’impact financier de la crise de la COVID-19 s’élèverait à environ 17,5 millions $ pour l’ensemble des municipalités de la province pour la période du 13 mars au 31 décembre 2020.

Concrètement, du 13 mars au 31 juillet, la pandémie a entraîné des coûts supplémentaires d’environ 1,34 million $ aux municipalités. Les pertes de revenus durant cette période se chiffrent à près de 9 millions $.

C’est pour cette raison que l’AFMNB, qui regroupe 50 membres partout dans la province, salue la signature de l’Accord sur la relance sécuritaire entre le gouvernement fédéral et le Nouveau-Brunswick.

Le volet des municipalités du programme de relance sécuritaire prévoit des investissements de 218 millions $ au Nouveau-Brunswick. Une somme de 41 millions $ doit permettre aux municipalités de continuer à assurer des services essentiels.

Du financement pour couvrir les dépenses supplémentaires des municipalités en raison de la COVID-19 sera bientôt annoncé, promet la province. Les gouvernements locaux sont invités à déterminer l’impact de la COVID-19 et de fournir cette information au ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux le plus rapidement possible avant la date limite du 31 décembre 2020.

D’après Michel Soucy, président de l’AFMNB et maire d’Atholville, la mise sur pied d’un programme d’aide est réclamée depuis plusieurs mois.

«Au printemps dernier, dès les premiers mois de la pandémie, notre Association a travaillé activement avec les municipalités pour identifier et communiquer aux gouvernements fédéral et provincial les impacts financiers de cette crise qui nous frappait nous aussi de plein fouet. On peut penser à l’annulation de la quasi-totalité des activités prévues dans les infrastructures culturelles, de loisirs et récréatives des municipalités, ce qui entraîne des pertes de revenues, ainsi qu’aux restrictions touchant au transport en commun. Du côté des dépenses supplémentaires, les municipalités ont dû débourser des sommes pour s’adapter, par exemple liées aux équipements de protection personnelle ou au télétravail.»

L’AFMNB espère que l’aide soit offerte à plus long terme, car les conséquences de la pandémie seront de longue durée, estime

M. Soucy.

Par ailleurs, l’organisme demeure prudent quant à une relance économique alors que la région du Restigouche se trouve encore dans la phase orange et que les provinces et États américains avoisinants comptent toujours un nombre élevé de cas de la COVID-19.

«Il nous faut certainement rester vigilants, et continuer à suivre à la lettre les directives de la santé publique afin d’éviter la propagation des cas», croit M. Soucy.