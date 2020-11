Les Niaiseries acadiennes ne font plus rire personne

Les Niaiseries acadiennes ne niaisent plus depuis juillet. Pourtant, ce n’est pas par manque de matière. L’équipe de la page humoristique acadienne visant à promouvoir l’humour en Acadie et à l’épanouissement de la langue française et de la culture acadienne d’ici prend une pause d’une durée indéterminée, «afin de se ressourcer en énergie humoristique», soutient André Robichaud, un des administrateurs.

Avec plus de 65 000 membres sur son site web et au-delà de 56 700 abonnés sur sa page Facebook, ce lien de divertissement humoristique a cessé subitement ses activités sans en avertir ses fervents admirateurs.

La dernière nouvelle sur leur site web – «Baleine noire: fermeture d’une piscine résidentielle à Shippagan» – date du 1er juillet.

Cette blague avait été pondue dans le cadre du dossier des baleines noires dans le golfe du Saint-Laurent, dont la présence entraînait la fermeture de secteurs de pêche au crabe des neiges.

Leur dernière publication sur Facebook remonte au 10 juillet. On y voit une photo d’une casquette rouge sur laquelle il est inscrit «Canada is already great», référence loufoque aux casquettes du président américain Donald Trump et de son message «Make America Great Again».

«Nous sommes en pause présentement pour une période indéterminée, mais nous reprendrons du service lorsque toute notre équipe sera prête à reprendre les activités. Après plus de sept ans, quelques administrateurs nécessitaient (sic) une petite pause, afin de se ressourcer en énergie humoristique», a répondu M. Robichaud.

Les derniers articles diffusés sont survenus presqu’au même moment qu’une publication sur une page Instagram de dénonciations anonymes, alléguant que Maxime Doucet, le créateur et co-administrateur de l’équipe des Niaiseries acadiennes, aurait eu un comportement inapproprié envers une autre personne.

Ce geste allégué date de novembre 2012, soit neuf mois avant le lancement du site satirique acadien. L’incident déploré se serait déroulé dans une résidence pour étudiants de l’Université de Moncton.

La présumée victime n’a pas porté plainte à l’époque et aucune plainte ni quelconque avis en diffamation n’ont suivi cette publication anonyme sur Instagram.

L’Acadie Nouvelle s’est entretenue avec l’auteur de ce témoignage, qui a voulu conserver l’anonymat. Cette personne affirme avoir choisi de l’écrire afin d’encourager des gens qui, comme elle, vivent seuls avec les traumatismes d’une telle expérience.

Questionné au sujet d’un possible lien entre cette dénonciation anonyme et la fin précipitée des publications des Niaiseries acadiennes, André Robichaud a été catégorique.

«Non. Comme mentionné, les Niaiseries acadiennes risquent de reprendre du service lorsque l’équipe sera à nouveau prête», a-t-il insisté dans un échange avec l’Acadie Nouvelle, lundi matin.

Le journal a tenté de joindre Maxime Doucet, sans succès.

Un site fort populaire

Le site a été lancé dans la Péninsule acadienne le 8 août 2013, quand un jeune homme de Le Goulet, Maxime Doucet, a décidé de mettre sur pied une page Facebook à thématique acadienne afin de divertir son cercle d’amis.

En moins de 24 heures, la page comptait déjà plus de 2000 membres, principalement des gens habitant la Péninsule acadienne.

Durant les années qui ont suivi, des collaborateurs se sont joints au fondateur et ils ont notamment créé des capsules humoristiques pour les radios et YouTube. Les Niaiseries acadiennes ont ensuite fait leur entrée sur Instagram en 2017.

Vers la fin janvier 2019, les Niaiseries acadiennes sont devenues la page acadienne ayant le plus de membres Facebook. Conjointement avec le jeu québécois L’osti D’Jeu, ils ont assuré la production d’une extension acadienne qui est maintenant disponible depuis la fin octobre 2019.

​À l’aube de 2020, les Niaiseries acadiennes ont célébré l’atteinte du cap de 50 000 abonnés sur Facebook et ont tenté une percée sur les Îles-de-la-Madeleine.

Le site a aussi appuyé des causes communautaires, dont la lutte contre le cancer.

Aucun artiste ou situation particulière en Acadie n’y a échappé à cette forme d’humour médiatique, au point où c’en était devenu pour plusieurs un honneur d’y obtenir une référence. Cependant, les statistiques de visibilité étaient à la baisse depuis quelques mois.