Les organismes acadiens s’installent dans la nouvelle Maison de l’Acadie

Située à Petit-Rocher, la Maison de l’Acadie vient d’ouvrir ses portes et de recevoir ses premiers locataires. - Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Divers organismes acadiens ont commencé à s’installer et à prendre possession de leurs nouveaux locaux situés dans la toute nouvelle Maison de l’Acadie, à Petit-Rocher.

Après plus d’une année de travaux de construction, l’endroit autrefois nommé Complexe Madisco s’apprête à redevenir le principal centre décisionnel de la société acadienne avec la présence à l’intérieur de l’imposant immeuble d’organismes tels que la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) et la Société des Jeux de l’Acadie.

«Tout est désormais conforme aux normes relatives aux incendies et au code du bâtiment. Les bureaux et les installations de la Maison de l’Acadie sont dignes de ce nom!», a déclaré lundi Frédérick Dion, le directeur général de l’AFMNB, bien installé dans son bureau du dernier étage de l’immeuble.

«C’est le jour et la nuit si l’on compare aux anciennes installations qui étaient désuètes et loin d’être confortables», a ajouté celui qui a oeuvré à la gestion du projet de construction au sein du Comité permanent de développement du Juvénat, l’organisme sans but lucratif qui gère le nouveau complexe.

Au second étage, la direction du Centre familial Chaleur de l’autisme était également à l’étape de s’installer dans ses nouveaux locaux lors du passage lundi du représentant de l’Acadie Nouvelle.

«Notre présence ici va apporter une plus grande visibilité à l’organisme», a indiqué au beau milieu d’une dizaine de boîtes de déménagement Mireille Roy, la directrice de l’association qui vient en aide aux familles et personnes de la région Chaleur atteintes d’autisme.

La visite de la Maison de l’Acadie a permis de constater qu’il reste encore quelques travaux de finition à effectuer avant que l’immeuble ne soit pleinement fonctionnel et complété.

«Avec la présence aux étages d’espaces de travail et de repos et un service de télécommunication partagé entre les organismes, l’endroit sera assurément apprécié par tous», a affirmé Frédérick Dion.

La Commission de services régionaux Chaleur aura également de tout nouveaux locaux, dont une salle de réunion publique, au rez-de-chaussée de l’immeuble situé sur la rue Principale, à Petit-Rocher.

Une partie de la Maison de l’Acadie est également occupée par le nouveau point de services d’UNI Coopération financière, qui a accueilli lundi matin ses premiers clients.

UNI, qui promet une expérience client hors de l’ordinaire à cet endroit, devrait procéder prochainement à l’ouverture officielle de son point de services en présence de la haute direction de l’institution financière.

Dotée aussi d’un vaste stationnement extérieur qui vient tout juste d’être refait, la Maison de l’Acadie de Petit-Rocher a nécessité des investissements de l’ordre d’un peu plus de 3 millions $, dont une bonne partie provient du gouvernement fédéral et de la province du Nouveau-Brunswick.

Les sommes investies ont entre autres aussi permis de refaire en entier les planchers ainsi que les systèmes électriques et de plomberie.

L’inauguration officielle de l’immeuble devrait avoir lieu un peu plus tard cet hiver. D’ici là, quelques organismes communautaires et autres locataires devraient occuper les autres locaux qui sont présentement inoccupés.