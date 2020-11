«Le système est complètement brisé» – Moncton débloque 6 millions $ pour le logement abordable

Le conseil municipal de Moncton consent à soutenir le projet Marée Moncton pour la construction de logements abordables, un dossier qui n’est pourtant pas de sa responsabilité.

L’organisme sans but lucratif Marée Montante planche depuis un an et demi sur un projet d’aménagement de 125 unités de logements abordables qui seront construits progressivement d’ici à 2023. Les locataires paieraient au maximum 30% de leurs revenus pour y vivre et bénéficieraient de l’aide d’un gestionnaire de cas. Le groupe demande un total de 12 millions de dollars en fonds publics.

Le projet piétine depuis plusieurs mois, car l’engagement du gouvernement provincial à donner les six millions $ manquants se fait attendre. Lundi, les conseillers de Moncton ont accepté de soutenir l’initiative à hauteur de 6 millions $ sur trois ans, 2 millions $ par année, à condition que Fredericton accorde un appui financier équivalent ou supérieur.

«Je crois que c’est ma plus grosse décision comme conseiller», a lancé le conseiller Charles Léger. «La véritable mesure de toute société se trouve dans la façon dont elle traite ses membres les plus vulnérables.»

«Comme êtres humains, nous devons faire quelque chose», a renchéri son collègue, Bryan Butler. «Notre système est complétement brisé», a conclu la mairesse Dawn Arnold.

Les élus se sont mis d’accord sur le fait que la Ville devra financer l’initiative en puisant dans ses réserves et/ou en retardant des projets d’immobilisations, pour plutôt qu’en augmentant les impôts fonciers.

En février, plus de 1 680 personnes se trouvaient sur la liste d’attente pour un logement subventionné à Moncton. Le conseiller Blair Lawrence déplore que ce problème ait été trop longtemps négligé par la province. «Bien que ce ne soit pas notre responsabilité, ce sont de nos concitoyens dont il est question», dit-il.

Certains élus ont eu des mots durs pour le gouvernement Higgs. «Le gouvernement provincial ne prend pas cela sérieusement», a dénoncé la conseillère Susan Edgett. «Honte au gouvernement provincial! Ils ne nous écoutent jamais et beaucoup d’entre nous sont exaspérés», a pesté le conseiller Pierre Bourdeau. «S’attaquer à la dette provinciale sur le dos des plus vulnérables, c’est n’est pas seulement une mauvaise idée, c’est malfaisant!»

Dale Hicks, l’un des instigateurs du projet, entend désormais lancer un ultimatum au gouvernement. Sans engagement financier de sa part d’ici la fin décembre, le projet tombera à l’eau.

Une dépense extraordinaire

L’administration municipale avait exprimé certaines réserves quant à une telle dépense. «Il s’agit d’une demande de financement unique et considérable», a mentionné le directeur des Finances, Jacques Doucet.

Il s’agit du plus important montant par habitant de toute municipalité comparable au pays, parmi celles ayant des responsabilités semblables en matière de logement.

La Ville de Moncton verse déjà un total de plus de 850 000 $ par année au secteur social.

Jacques Doucet a également fait part de ses inquiétudes quant à la viabilité du projet au-delà de la phase de lancement de trois ans, rappelant que Marée Montante n’a entrepris aucune collecte de fonds pour l’instant.

«Une fois que nous aurons prouvé que ça fonctionne, les gens voudront embarquer et contribuer financièrement», a répondu Dale Hicks.

Le conseil a finalement conditionné le financement municipal au fait que l’organisme élabore un plan de financement durable à long terme, et réussisse à obtenir de la province un financement opérationnel à compter de la quatrième année qui ne nécessitera pas une aide de la Ville.

De nombreux appuis

Au cours de la soirée, plusieurs intervenants ont apporté leur soutien au projet. Dre Susan Crouse, directrice de la Clinique Salvus, qui prend soin des itinérants et des personnes marginalisées, était du nombre.

«Nos clients sans abris ont des besoins complexes: problèmes de santé mentale, maladies chroniques, usage de substances, traumatismes. Sans un endroit sûr où dormir la nuit, je ne crois pas que l’on puisse commencer à régler ces défis», a-t-elle souligné.

Robyn LeBlanc, un employé de la John Howard Society, a raconté son expérience de l’itinérance. «Ce n’est que lorsqu’on m’a donné une opportunité que j’ai pu surmonter ma dépendance aux drogues et mon problème de santé mentale. Plus je restais dans la rue, plus il était difficile pour moi d’opérer des changements, la drogue était mon seul compagnon.»

Le PDG de la Chambre de commerce du Grand Moncton, John Wishart, a lui aussi appelé les élus de Moncton à s’attaquer au problème de l’itinérance, devenue la principale préoccupation de nombreux commerçants. «Cela menace leur gagne-pain et la viabilité de leur entreprise. Ils s’inquiètent pour la sécurité de leurs employés, des consommateurs mais aussi des personnes marginalisées.»