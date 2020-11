Travail sécuritaire NB: baisse des cotisations en 2021

Les entreprises pourront respirer un peu mieux sur le plan financier l’an prochain. Travail sécuritaire Nouveau-Brunswick a annoncé lundi une réduction de ses taux de cotisation moyen d’environ 9,6% pour 2021.

L’agence provinciale de santé et sécurité au travail attribue cette baisse de taux à une diminution du nombre d’accidents du travail, à des coûts de réclamation moins élevés et à une réduction des frais d’administration.

À compter du 1er janvier, le taux de cotisation moyen passera de 2,40$ par tranche de 100$ de salaire assurable à 2,17$.

«La réduction du taux moyen est une bonne nouvelle non seulement pour les employeurs, mais aussi pour tous les Néo-Brunswickois. Nous constatons un nombre moins élevé d’accidents et un retour au travail plus rapide pour les travailleurs blessés», a déclaré le président-directeur général de l’agence, Douglas Jones, dans un communiqué de presse.

«Nous sommes très heureux de constater une amélioration des résultats en matière de sécurité dans tous les grands secteurs, y compris ceux de la construction, du commerce du détail et des soins de santé.»

Malgré cette baisse des cotisations en général, le taux de cotisation des employeurs dans certains secteurs pourrait toutefois augmenter selon la croissance du nombre d’accidents ou la gravité des blessures.

Le nombre d’accidents du travail a diminué de 12% au Nouveau-Brunswick en 2019 comparativement à 2018 et la province a enregistré le nombre de blessures avec interruption de travail le plus bas en dix ans.

D’importantes améliorations ont été apportées relativement au nombre de jours que les travailleurs blessés mettent à se rétablir, avec 79% des travailleurs blessés retournant au travail en toute sécurité six mois après avoir subi leur blessure, comparativement à 73% en 2018.

Le niveau de capitalisation de la caisse des accidents s’est amélioré en 2019 et la caisse a enregistré un revenu net positif pour la première fois depuis 2014.

L’an prochain, Travail sécuritaire NB prévoit organiser une consultation en vue d’améliorer les prestations pour les travailleurs. L’agence complètera aussi l’élimination de la période d’attente réglementaire de trois jours entre un accident du travail et le début du versement des prestations aux travailleurs blessés.

Travail sécuritaire NB a également annoncé une réduction de la cotisation de 2021 pour la protection des pompiers dans les municipalités, les communautés rurales et les districts de services locaux.

À compter du 1er janvier 2021, leur cotisation pour financer la caisse d’indemnisation se chiffrera à 450$ par pompier, comparativement à 465$ en 2020, soit une diminution de 3,2%.