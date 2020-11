L’Aviation royale canadienne a mené mardi un exercice militaire dans le ciel de Bathurst et des environs.

Plusieurs témoins ont rapporté avoir aperçu un imposant avion militaire qui survolait la région en fin d’avant-midi.

L’appareil utilisé par l’Aviation royale canadienne lors de l’exercice était un Hercules C-130H.

L’avion provenait de la base militaire de Greenwood, en Nouvelle-Écosse, l’une des trois seules bases au Canada à posséder un tel appareil qui vient tout juste de célébrer ses 60 années de présence au pays.

«Il s’agissait d’un exercice régulier de recherche et de sauvetage sur la terre ferme. Il impliquait entre autres la pratique de saut en parachute et l’envoi sur terre d’équipement de survie et de communication à partir d’un avion», a expliqué Jennifer Fidler, l’officier des affaires publiques de la 14e Escadre des Forces armées canadiennes..

Sept membres d’équipage ont pris part à l’exercice, dont deux parachutistes de l’Aviation royale canadienne qui se sont élancés dans le ciel de Bathurst.

«Les techniciens en recherche et sauvetage sont des spécialistes hautement qualifiés qui fournissent des soins médicaux aux aviateurs, marins et autres personnes en détresse dans des régions éloignées ou des zones difficiles à atteindre», a ajouté la porte-parole des Forces canadiennes.

«L’avion a passé juste au-dessus de mon appartement… J’ai vu le parachute descendre, c’était agréable à voir», a raconté Anne-Marie Thériault sur les réseaux sociaux.

«J’étais à Bathurst ce matin et il y en a un qui a survolé l’autoroute à quelque 100 pieds à peine… Un gros avion gris, presque noir. Ça frappe!», a pour sa part relaté un autre témoin.

L’avion a principalement comme fonctions la recherche, le sauvetage et le ravitaillement aérien, mais il peut aussi accomplir d’autres fonctions de transport.

Il peut pratiquement transporter de tout, des chars d’assaut aux avions en passant par des soldats et des personnes évacuées.

Qualifié par l’armée de «véritable bête de somme», l’avion Hercules C-130 est capable de décollages et d’atterrissages courts sur des pistes de fortune. Il peut aussi voler dans les conditions météorologiques les plus difficiles.

Son prix unitaire est d’environ 30 millions $.