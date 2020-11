Violente agression d’une femme à Bouctouche: Michael Symes plaide coupable

Son procès venait à peine de commencer que Michael Logan Symes, de Bouctouche, a plaidé coupable à deux des cinq accusations qui pèsent contre lui en lien avec l’agression violente d’une femme à Bouctouche le 2 février.

Étant donné que la procureure et les avocats de M. Symes sont arrivés à une entente, l’accusé s’est reconnu coupable d’avoir agressé et d’avoir infligé des lésions corporelles à Erica Lynn Perley et d’avoir résisté à l’agent Éric Gérard, de la GRC.

Ces crimes ont été commis dans les environs de Bouctouche.

Compte tenu de l’entente, d’autres accusations seront retirées lors de la prochaine comparution de l’accusé, soit d’avoir séquestré la même victime contre son gré, de l’avoir menacée de mort et d’avoir utilisé un chalumeau à propane comme arme pour lui infliger des blessures.

L’accusation d’avoir infligé des lésions corporelles est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Celle d’avoir résisté à un agent de la paix pourrait lui valoir un maximum de deux ans d’emprisonnement.

Michael Logan Symes, âgé de 41 ans, sera de retour en cour le 11 décembre pour connaître sa peine.

Des documents de la Cour provinciale obtenus par l’Acadie Nouvelle indiquent que M. Symes a changé d’avocat à plusieurs reprises. Il a été représenté par Martin Goguen, un avocat de l’aide juridique, puis par Abel Le Bouthillier, un avocat de Saint-Antoine.

Le 3 mars, Abel Le Bouthillier a été retiré du dossier, selon les notes de la juge qui figurent au dos de la liste d’accusations.

Un article du Times & Transcript correspondant à cette date jette un peu de lumière sur ce qui s’est passé: l’homme avait renvoyé son avocat parce qu’il voulait assurer sa propre défense.

À l’époque, il avait dit que les avocats «travaillent pour le système» et qu’ils avaient souvent tenté de l’inciter à plaider coupable pour obtenir une peine réduite.

L’article mentionne aussi que M. Symes était accusé d’agression sexuelle, une accusation qui ne figure plus à son dossier.

D’après des documents de la cour, l’avocat Mathieu Boutet a également demandé à être retiré du dossier de M. Symes en août à cause d’un conflit d’intérêt.

C’est finalement l’avocat Richard Philipps qui représentait Michael Logan Symes pour sa comparution mardi matin. Malgré ses réserves énoncées en mars, M. Symes a finalement accepté de plaider coupable pour obtenir une peine réduite.

M. Philipps a affirmé au juge Luc J. Labonté qu’il y aurait peut-être une recommandation conjointe de la défense et de la procureure quant à la nature et la durée de la peine. Toutefois, la décision finale revient au juge.

Michael Symes portait un masque et arborait plusieurs tatouages sur le cou et sur le crâne lorsqu’il s’est levé dans le box des accusés mardi. Il a confirmé au juge qu’il avait l’intention de plaider coupable de son propre gré.

Il demeurera derrière les barreaux jusqu’à sa prochaine comparution.