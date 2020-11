Vitalité: Gisèle Beaulieu nommée PDG par intérim

Vice-présidente à la Performance et à la Qualité au sein du Réseau de santé Vitalité, Gisèle Beaulieu vient d’être promue à la tête de cette organisation pour les deux prochaines semaines.

Situation quelque peu étrange en ce début de semaine alors que les employés du Réseau de santé Vitalité se sont retrouvés, l’espace de quelques jours, sans PDG formel aux commandes.

Gilles Lanteigne a quitté ses fonctions de PDG du Réseau de santé Vitalité vendredi après cinq années à ce poste. Depuis, aucun remplaçant n’a été désigné.

Son départ était pourtant loin d’être une surprise. M. Lanteigne a annoncé publiquement il y a plus de six mois qu’il n’allait pas chercher à renouveler son mandat pour un autre terme, préférant la retraite.

En fait, le principal intéressé avait même accepté de prolonger son mandat jusqu’à la fin octobre afin de donner plus de temps au ministère de la Santé de passer en revue les candidats potentiels à sa succession.

Lundi par contre, alors que la pandémie de COVID-19 sévit toujours, personne n’était assis dans le fauteuil du PDG. Questionné à ce sujet, le porte-parole du ministère de la Santé a indiqué ne pas encore avoir arrêté son choix sur un candidat en ce moment pour chausser les souliers de M. Lanteigne à long terme.

«On continue de travailler sur le dossier», a indiqué Bruce MacFarlane.

En point de presse jeudi, le premier ministre Blaine Higgs avait tenu un discours similaire.

Ce n’est que mardi matin que la nouvelle est finalement tombée, soit que le suspense allait se prolonger encore de quelques jours.

Par le biais d’un mémo à ses employés, la présidente du conseil d’administration du Réseau de santé Vitalité, Michelyne Paulin, a indiqué que Gisèle Beaulieu – l’une des six membres (vice-présidents) composants l’équipe de direction de l’organisation – avait accepté l’intérim pour une période de près de deux semaines, plus précisément jusqu’au 13 novembre.

Ce sursis devrait permettre au ministère de la Santé de terminer son processus de nomination pour ce poste.

Diététiste de formation, Mme Beaulieu compte plus de 20 années d’expérience en gestion des soins de santé. Elle a notamment occupé le poste de directrice générale de l’Hôpital régional Chaleur à Bathurst, ainsi que celui de chef principale du renouveau et vice-présidente à la Planification et au Développement organisationnel pour le réseau.