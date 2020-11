COVID-19: trois nouveaux cas mercredi au N.-B.

Après une accalmie de deux jours sans nouveaux cas, la Santé publique du Nouveau-Brunswick a rapporté trois nouveau cas de COVID-19 mercredi.

Les nouveaux cas concernent une personne âgée entre 20 et 29 ans dans la zone 2 (région de Saint-Jean); une personne âgée entre 50 et 59 ans dans la zone 6 (région Chaleur/Péninsule acadienne); et une personne âgée entre 30 et 39 ans dans la zone 7 (région de Miramichi).

Depuis le début de la pandémie, les régions de Miramichi et de Chaleur/Péninsule acadienne ont rapporté un total de quatre cas chacune.

Il y a maintenant 347 cas confirmés au Nouveau-Brunswick et 313 personnes se sont rétablies (soit quatre de plus que mardi).

Il y a eu six décès et il reste 28 cas actifs.

Des 28 cas actifs, on en compte un chacun dans les régions de Moncton, Saint-Jean, Miramichi et Bathurst/Péninsule acadienne, 8 à Fredericton et 16 dans le Restigouche.

Cinq patients sont hospitalisés, et aucun d’entre eux ne se trouve à l’unité des soins intensifs.

Après deux malheureuses éclosions distinctes dans les régions de Moncton et de Campbellton au début d’octobre, les chosent se replacent tranquillement dans la province alors que seulement cinq nouveaux cas ont été annoncés dans les cinq derniers jours.

Dans les huit jours précédents (du 22 au 29 octobre), la Santé publique du N.-B. a rapporté un total de 22 cas, soit une moyenne de 2,75 par jours.

Du 6 au 21 octobre, la Santé publique avait fait état de 114 cas, soit une moyenne de 7,1 par jour.

Quatre personnes sont décédées du coronavirus dans la province depuis le 6 octobre.

À ce jour, 104 609 tests de dépistage ont été réalisés, selon le gouvernement provincial.

Par ailleurs, le gouvernement rappelle que la zone 5 demeure dans la phase orange du plan de rétablissement.

Les résidents doivent ainsi limiter leurs contacts à leur bulle formée d’un seul ménage, plus un soignant professionnel ou un aidant naturel ou encore un membre de leur famille immédiate (un parent, un enfant, un frère, une sœur, un grand-père ou une grand-mère).