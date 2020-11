Dieppe: levée de l’avis d’ébullition de l’eau

Un bris de conduite d’eau en début de semaine a forcé la Ville de Dieppe à aviser les citoyens de certaines rues de faire bouillir l’eau avant la consommation. Cette mesure a pris fin mercredi matin.

L’avis avait été émis pour les résidences situées entre le 2071 et le 2685, Amirault, entre le 16 et le 19, Leonide, entre le 301 et le 818, Dover, pour toutes les résidences situées dans le domaine Dover Estates ainsi que pour toutes les résidences situées sur la Freda, la Marco, la Kristian, la J.F.Bourgeois, la Vézina, la Raphaël, la Joanne, la Carter et la Bayview.

Les résidents des endroits affectés par l’avis d’ébullition n’ont plus à faire bouillir leur eau, mais il y a tout de même quelques mesures supplémentaires à prendre pour éviter le risque.

Les citoyens sont ainsi aviser de faire faites couler l’eau froide pendant 10 à 15 minutes de tous les robinets de la maison; de faites couler l’eau chaude pendant au moins 15 minutes pour un réservoir d’eau chaude de 40 gallons et au moins 30 minutes pour un réservoir d’eau chaude de 80 gallons ou plus, de faire couler au moins un litre d’eau des distributeurs d’eau rattachés au réfrigérateur avant de consommer; de faites fonctionner le lave-vaisselle une fois avant de l’utiliser après avoir rincé les robinets d’eau chaude et d’eau froide; de jeter toute l’eau présente dans les humidificateurs et de bien rincer l’appareil; de jeter toute glace ayant été faite pendant l’avis d’ébullition.