La police du Maine invite les Américains à ne pas se ruer vers la frontière canadienne

Dans une atmosphère de tensions et d’incertitudes sur l’issue du scrutin, la police de Bangor dans l’État du Maine a choisi l’humour pour calmer les esprits.

«Si vous avez déterminé que déménager au Canada est votre objectif principal si l’autre candidat gagne, il convient de noter que nous préférerions que vous choisissiez une autre voie pour accéder à ce merveilleux pays. C’est un peu glacé ici en ce moment. Nous vous suggérons d’utiliser un bateau ou un avion pour accéder au pays du majestueux castor engraissé à la poutine», peut-on lire dans la publication partagée mardi sur la page Facebook de la force policière.

Le petit État américain est bordé par le Québec au nord et le Nouveau-Brunswick à l’est. La frontière entre les deux pays a été fermée par décret le 21 mars en raison des risques de propagation du coronavirus. Les restrictions de voyages non essentiels resteront en place au moins jusqu’au 21 novembre.

«Le Maine a de nombreux points d’accès au pays de la feuille d’érable, mais nous ne voulons pas vous voir maintenant parce que nous lavons toujours les draps de votre visite l’été dernier. Nous appellerons quand il sera temps de visiter à nouveau. Veuillez choisir d’autres voies pour échapper aux résultats des élections nationales, quel qu’en soit le résultat. Vous devez également garder à l’esprit que les Canadiens ne vous ont pas vraiment invité à venir de toute façon», blague le lieutement Tim Cotton, du service de police de Bangor.

Si le ton est léger, le contexte l’est beaucoup moins. Entre les suspicions de fraude et la possible contestation des résultats de l’élection par le président lui-même, le pays est une poudrière prête à exploser à la moindre étincelle. Les magasins de plusieurs grandes villes se sont barricadés craignant des manifestations et des pillages.

«Le département de police de Bangor, avec le plein soutien de nos frères et sœurs du service d’incendie de Bangor, exhorte tout le monde à rester calme, quel que soit le résultat de l’élection», écrit le lieutenant Cotton.

«Si vous pensez devoir déménager au Canada, nous vous exhortons à utiliser d’autres points d’accès frontaliers. Veuillez appeler à l’avance pour les réservations. Assurez-vous d’avoir votre passeport en main et n’apportez pas de masse, de gaz poivré, d’armes à feu, d’armes, de quantités excessives d’alcool ou votre mauvaise attitude avec vous; ils ne supporteront tout simplement pas vos absurdités.»

Déjà lors de l’élection de Donald Trump, en 2016, bon nombre d’Américains avaient manifesté leur intention d’émigrer vers leur voisin du nord. Dès le lendemain du scrutin, les recherches Google portant sur la façon d’immigrer au Canada avaient grimpé de 350%, avec une pointe de 1150 %.

Plus de 400 000 personnes franchissent chaque jour en temps normal la frontière entre le Canada et les États-Unis. Mais ce flux de visiteurs transfrontalier a chuté de plus de 95% depuis mars par rapport à l’an dernier.