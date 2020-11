Le Maillon: une pluie de critiques s’abat sur le gouvernement

La décision du gouvernement provincial de couper les vivres au programme Le Maillon qui vient en aide aux jeunes en crise a suscité plusieurs réactions indignées.

L’Acadie Nouvelle dévoilait cette semaine que Fredericton a retiré sa contribution annuelle de 40 000$ au programme Le Maillon.

Essentiellement basé sur un réseau de bénévoles à travers 14 régions de la province, il organise un soutien aux élèves qui traversent des moments difficiles et les guide vers les ressources appropriées en fonction de leurs besoins.

Le poste de coordinateur provincial a été supprimé et les comités régionaux doivent désormais trouver d’autres sources de financement pour produire leur documentation et soutenir leurs activités.

Après avoir appris la nouvelle, une élève du Vitrail du Restigouche-Ouest, Audrey Chouinard Laurin, a contacté le journal pour exprimer son désaccord.

L’adolescente de 16 ans a perdu son père l’an dernier. Confrontée à cette terrible épreuve, Audrey a pu compter sur la bienveillance d’une accompagnatrice du programme.

«Elle m’a guidé, elle m’a soutenu, elle m’a écouté quand j’ai besoin d’elle, plusieurs fois par semaine.»

Elle fait le voeu que d’autres jeunes puissent continuer à bénéficier de cette main tendue. «Sans cette aide, je ne serai probablement plus à l’école. Ça aide beaucoup de personnes!»

La Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick demande elle aussi au gouvernement provincial de revenir sur sa décision.

«La situation créée par la pandémie de la COVID-19 est déjà très anxiogène pour de nombreux jeunes, le moment est très mal choisi pour couper un programme tel que celui-ci sans proposer d’alternative logique», s’inquiète le nouveau président Simon Thériault.

L’opposition libérale a rejoint cette levée de boucliers. Robert Gauvin, critique en matière de Développement social, estime que Fredericton doit rapidement renforcer les ressources de soutien à la santé mentale.

«Fournir les ressources de santé mentale nécessaires dans les écoles est déjà un défi en temps normal, mais avec les besoins croissants causés par la pandémie, il est absolument inacceptable que le gouvernement coupe ces services. L’isolement et l’incertitude auxquels nous sommes confrontés peuvent être très difficiles et durs à gérer pour les élèves», lance-t-il.

«Nous savons tous que ce gouvernement semble seulement se soucier du budget et aime couper dans les programmes sociaux pour économiser de l’argent, mais couper dans les services de santé mentale aux enfants juste pour économiser quelques dollars est inexcusable.»

Par ailleurs, certains bénévoles ont voulu rappeler leur détermination à poursuivre leur mission.

«Nous tenons à rassurer la population étudiante que nous demeurons actifs dans notre région», a fait savoir le le comité de Kedgwick/Saint-Quentin.

«Nous allons poursuivre la promotion des ressources d’aide dans les écoles, grâce à la générosité du District scolaire francophone Nord-Ouest. Sachez que notre comité a l’intention de poursuivre ses initiatives et de continuer à soutenir la population, et ce plus que jamais en période de pandémie. Nous sommes présentement en restructuration afin de pallier à cette coupure financière.»