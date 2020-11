Dossier – Le système éducatif attentif au risque de décrochage scolaire

L’école à distance une journée sur deux est une nouvelle réalité qui peut s’avérer difficile pour certains adolescents du secondaire. Cette année, le personnel des écoles doit redoubler d’efforts pour maintenir la motivation et éviter les échecs scolaires.

Avant la rentrée, les équipes stratégiques des écoles avaient évalué le besoin des élèves plus vulnérables d’être présents en classe tous les jours ou non.

Certains adolescents ont pu continuer d’aller à l’école à temps plein en raison de leur situation personnelle. Il peut aussi s’agir d’élèves ayant immigré récemment, qui font partie d’une population marginalisée, à risque de décrochage scolaire ou d’élèves qui bénéficient d’un plan d’intervention, vivent une insécurité domestique ou un traumatisme.

D’autres n’ont pas été exemptés du mode d’apprentissage hybride.

«Depuis, on observe que certains élèves vivent de nouveaux défis liés à ce placement et que certains d’entre eux sont à risque de décrocher», peut-on lire dans un document produit le mois dernier par le District scolaire francophone Sud.

Cette publication destinée aux enseignants devait les aider à identifier si des élèves sont à risque de décrochage ou s’ils ont besoin de plus d’appui en identifiant des comportements inquiétants. Cela concerne aussi bien des adolescents ayant quitté l’école ou souvent absents que des jeunes présents mais démotivés.

«En plus du décrochage habituel, ayant comme comportements observables un taux d’absentéisme élevé, une augmentation des difficultés d’apprentissage et le retard dans les travaux, le nouveau fonctionnement (présence à l’école un jour sur deux) peut causer un désengagement progressif de la part de certains élèves.»

«Ce désengagement peut être observé chez des élèves qui ont perdu leur réseau d’amis, qui ont perdu l’occasion de participer à des activités parascolaires ou des projets engageants, qui n’ont pas développé les habiletés d’autonomie, qui ont de la difficulté à gérer la technologie ou gérer leur temps, qui recherchent plus de défis…»

Selon Lucie Aounetse, agente de communication pour le district, les équipes stratégiques feront des temps d’arrêt réguliers pour réviser leur liste d’élèves à risque «afin de s’assurer que tous les élèves reçoivent le service approprié lors de cette année scolaire inhabituelle».

Le premier de ces «temps d’arrêt» a été tenu avant la fin octobre. Il s’agissait de discuter entre collègues mais aussi avec les parents et le jeune pour identifier la source du problème avant de mettre en oeuvre des interventions (soutien technologique, changement de groupe, prise en charge par le personnel qui s’occupe de la santé et du mieux-être des enfants…) ou de décider d’un retour en classe à temps plein.

Dre Élaine Deschênes, pédiatre, confirme que l’apprentissage en ligne une journée sur deux n’est pas fait tous.

«Certains élèves qui ont des facilités à l’école peuvent y voir du bon, pour reprendre leur souffle entre chaque journée en classe, aller à leur rythme, développer une autonomie de travail. D’autres y voient une opportunité de ne rien faire, parce qu’ils trouvent difficile ce qu’il se passe à l’école et on pourrait imaginer une accélération du décrochage», s’avance-t-elle.

De son côté, Jenny Coulombe, psychologue employée par le District scolaire francophone Nord-Ouest, souligne qu’à ce stade, on ne dispose pas de données suggérant que la pandémie entraîne une hausse du taux de décrochage.

«C’est quelque chose qu’on garde à l’oeil. On veut s’assurer que les jeunes se sentent bien et cheminent le plus loin possible selon leurs forces», souligne-t-elle.

Jusqu’à présent, le système scolaire néo-brunswickois a su s’attaquer au problème. Le taux d’abandon scolaire a connu une chute constante au cours des 10 dernières années.

Chez les francophones, il est passé de

1,7 % des élèves de la 7e à la 12e année en 2009-2010 (254 abandons) à 0,7 % en 2018-2019 (97 abandons).

Le problème est plus prononcé dans le secteur anglophone qui a recensé 370 abandons pendant l’année 2018-2019.

Selon les statistiques du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, l’immense majorité des abandons sont classés dans la catégorie «problèmes personnels», ce qui regroupe des raisons aussi diverses que le manque d’intérêt à l’école, les absences, une grossesse, un manque de soins à l’enfant ou des problèmes familiaux.