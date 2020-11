Pas de hausse de taxe foncière en vue à Moncton

Le conseil municipal de Moncton étudie l’adoption d’un budget 2021 sans augmentation du taux d’imposition foncière, ni réduction de services.

Un budget d’exploitation de 161 millions $ a été présenté aux élus cette semaine. Premier constat: la crise sanitaire n’a pas affecté trop durement les finances de la municipalité.

«Notre situation financière est saine et gérable», affirmait lundi le directeur municipal, Marc Landry.

Alors que les prévisions réalisées au cours de l’été laissaient entrevoir une contraction de l’assiette fiscale, les évaluations foncières ont progressé de 149 millions $ (+1,72%).

«La situation financière de la Ville de Moncton continue d’être relativement vigoureuse, malgré les incidences négatives de la COVID-19 sur notre économie. Nous avons une assiette foncière stable et variée, une économie diversifiée et un profil d’endettement raisonnable», détaille le document présenté aux conseillers.

«L’assiette foncière du secteur résidentiel augmente au rythme de 2,73% à l’approche de 2021. Toutefois, certains projets non résidentiels qui ont commencé en force l’année 2020 seront retardés à cause de la pandémie.»

Pour la dixième année consécutive, le taux d’imposition devrait donc être maintenu à son taux actuel, soit 1,6487$ par 100$ d’évaluation. Les propriétaires d’une maison type évaluée à 150 000$ continueraient donc de débourser 27775$ en impôt foncier.

L’équipe municipale table sur une réduction des dépenses de 1,42% pour 2021, mais prévoit de maintenir les niveaux de service existants.

Bien entendu, la COVID-19 n’a pas été sans incidence. Les pertes de revenus liées au stationnement et aux activités réduites du marché, du Colisée et du Zoo de Moncton sont évaluées à 4,5 millions $. Cela est en partie compensé par des économies de 3,25 millions $, notamment sur les salaires et l’entretien des bâtiments.

Le budget proposé inclut des emprunts de 23,4 millions $ pour financer divers projets d’immobilisation. Des travaux de modernisation de la station de traitement des eaux de Turtle Creek pour empêcher la prolifération d’algues bleu vert sont notamment estimés à 21,3 millions $. Le montant de la facture n’est toutefois pas définitif.

Pour les années suivantes, le financement d’un nouveau poste de police évalué à près de 46 millions $ devrait peser sur le ratio de la dette qui pourrait passer de 13% en 2021 à 13,7% en 2023.

Environ 90,5% des revenus de la Ville proviennent des impôts fonciers, tandis que 7,3% proviennent de revenus autonomes et la subvention de péréquation de la province couvre les 2,2% restants.