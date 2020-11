Présidentielle américaine: décompte sous tension

Le sort de la présidence des États-Unis demeure toujours incertain, mercredi soir, alors que le président Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden se disputent plusieurs États pivots qui détermineront l’identité du prochain locataire de la Maison-Blanche.

On ne sait toujours pas quand ou avec quelle rapidité le gagnant sera annoncé. Le démocrate Joe Biden a ajouté deux États importants à sa liste, mercredi: le Wisconsin et le Michigan.

La course demeure serrée en Pennsylvanie, où M. Trump détient une courte avance. Les résultats finaux en Géorgie et en Caroline du Nord sont aussi attendus, tout comme en Arizona.

La campagne de Donald Trump est toutefois passée à l’attaque, mercredi, en annonçant plusieurs recours judiciaires pour interrompre le dépouillement au Michigan et en Pennsylvanie. Elle a aussi réclamé un second dépouillement au Wisconsin.

Dans cet État, le candidat à la traîne peut faire une telle demande si la marge est inférieure à 1%. «Le président est bien dans le seuil pour demander un recomptage et nous le ferons immédiatement», a affirmé le directeur de campagne de M. Trump, Bill Stepien.

La campagne a aussi annoncé qu’elle avait intenté une action en justice pour interrompre le dépouillement au Michigan. M. Stepien a déclaré dans un communiqué que la campagne «n’a pas eu accès à de nombreux lieux de dépouillement pour observer l’ouverture des bulletins de vote et le processus de dépouillement, comme le garantit la loi du Michigan.» Il a précisé qu’une plainte a été déposée pour «suspendre le dépouillement jusqu’à ce qu’un accès significatif ait été accordé.»

Aucun des deux candidats n’a encore obtenu en soirée les 270 votes du collège électoral qui sont nécessaires pour remporter la Maison-Blanche. CNN accorde 253 votes à Biden et 213 à Trump. Fox News est plutôt à 264 contre 214, aussi en faveur du démocrate.

En conférence de presse, mercredi après-midi, Joe Biden a dit croire qu’il gagnera l’élection lorsque tous les votes seront comptés.

De son côté, le président sortant a une fois de plus revendiqué sa victoire dans plusieurs États où le dépouillement n’est pas terminé, notamment en Pennsylvanie.

Le scrutin se déroulait dans le contexte sans précédent d’une pandémie qui a tué plus de 230 000 Américains et fait disparaître des millions d’emplois. Les deux candidats ont passé les derniers mois à présenter des versions radicalement différentes de l’avenir du pays et les électeurs ont répondu en grand nombre, plus de 100 millions d’entre eux ayant voté par anticipation ou par correspondance.

Des manifestations ont eu lieu tout au long de la journée. Des partisans de Trump ont tenté d’investir des bureaux de scrutin à Detroit, dans le Michigan, afin d’exiger l’arrêt du dépouillement dans cet État clé et en criant «Stop the count!» et «Stop the vote!».

Dans plusieurs grandes villes, des milliers d’Américains ont au contraire marché dans les rues afin de s’assurer que chaque vote soit compté.

Lutte pour le contrôle du Sénat

Les espoirs des démocrates de reprendre le contrôle du Sénat ont fondu à vue d’oeil mercredi, au lendemain d’une soirée électorale décevante qui a vu les républicains défaire plusieurs de leurs rivaux pour préserver leur mince majorité.

Plusieurs courses n’étaient pas encore terminées, et au moins une d’entre elles fera l’objet d’un deuxième tour en janvier.

Les démocrates sont montés au front de la Nouvelle-Angleterre jusqu’au Sud profond des États-Unis, du Midwest jusqu’aux Rocheuses, tentant de prendre des bastions républicains — mais aux premières lueurs du jour mercredi, rien n’avait vraiment changé.

Les démocrates ont engrangé un gain dans l’Arizona, où l’ancien astronaute Mark Kelly a chassé la sénatrice républicaine sortante Martha McSally. Ils ont aussi gagné au Colorado. Mais en Alabama, l’ancien entraîneur de football Tommy Tuberville a battu le sénateur Doug Jones.

Certaines des courses les plus chaudement disputées ont tourné à l’avantage des républicains.