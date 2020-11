Biden presque confirmé, Trump crie à la fraude

Le président sortant Donald Trump, jeudi soir, lors d'une conférence de presse. - Associated Press

Le démocrate Joe Biden se rapprochait jeudi soir des 270 votes du collège électoral nécessaires pour gagner la Maison-Blanche, après avoir remporté des victoires dans les États clés du Wisconsin et du Michigan.

Les victoires de M. Biden dans les États des Grands Lacs et en Arizona (selon Fox News et Associated Press) l’ont porté à 264 grands électeurs, ce qui signifie qu’il est à un État clé – n’importe lequel – de devenir président élu.

Vers 22h, jeudi soir, les résultats se faisaient toujours attendre dans quatre États clés, soit la Caroline du Nord, le Nevada, la Georgie et, surtout, la Pennsylvanie.

Pour l’emporter, Biden doit obtenir plus de votes que son adversaire Donald Trump en Pennsylvie ou un des trois autres États clés restants.

De son côté, le candidat républicain, avec 214 votes électoraux, fait face à un obstacle beaucoup plus élevé. Pour atteindre 270, il doit revendiquer la Pennsylvanie ainsi que les trois autres États clés.

Toujours vers 22h, jeudi, Biden était en avance de 0,9% au Nevada, avec 89% du vote dépouillé.

Une victoire dans cet État donnerait la présidence à M. Biden.

De son côté, Donald Trump était en avance de 0,1% sur son adversaire en Georgie, alors que 99% des votes avaient été comptabilisés. L’écart s’est toutefois resserré tout au cours de la journée, passant de 675 000 votes à environ 2500 voix en l’espace de 12 heures.

Trump bénéficiait également d’une avance de 1,4% en Caroline du Nord, avec seulement 5% des votes à compter.

Enfin, dans l’État de Pennsylvanie, qui accorde 20 précieux grands électeurs au gagnant, c’est Donald Trump qui était en avant, et ce par 0,9% – et seulement 6% du vote à dépouiller.

Par contre, plusieurs experts estiment, en se basant sur les tendances des deux derniers jours et l’historique de vote des gens de l’État, que M. Biden a de meilleures chances de l’emporter que son adversaire, ce qui lui assurerait l’accès à la Maison-Blanche.

Jeudi, avec seulement une poignée de grands électeurs encore à gagner, Donald Trump a tenté de faire valoir son cas devant les tribunaux dans certains États.

On ignore toujours si l’une des manœuvres judiciaires de sa campagne réussira à faire basculer la course en sa faveur.

Il en a rajouté jeudi matin en lançant: «ARRÊTEZ LE DÉPOUILLEMENT!» sur Twitter.

Il a ensuite faussement prétendu que les bulletins reçus après le jour du scrutin «ne seront pas comptés», alors que sa campagne continue à lancer des allégations de fraude sans fondement.

Le président sortant a également pris la parole à la télévision en début de soirée. Il a notamment répété que les démocrates tentaient «de voler l’élection» en plus de laisser entendre que le scrutin de mardi pourrait avoir été frauduleux.

Il a même remis en cause une potentielle transition pacifique des pouvoirs si jamais Joe Biden devait être élu président.

Plusieurs réseaux nationaux de télévision, jugeant les propos de M. Trump «mensongers et dangereux», ont décidé en plein milieu de l’allocution de tout simplement en cesser la diffusion.

De son côté, Joe Biden a fait un appel au calme lors d’une brève allocution en fin de journée. Aux côtés de sa colistière Kamala Harris, il a assuré que le «processus fonctionne» et que les résultats seront connus «très bientôt».