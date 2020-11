Hausse des loyers: le Parti vert réclame l’intervention de Fredericton

Le taux d'inoccupation des logements locatifs était de 2,6% en octobre 2019 au Nouveau-Brunswick, de 2,2% à Moncton, de 1,4% à Fredericton et de 3,3% à Saint-Jean. - Archives

Le Parti vert réclame lui aussi un contrôle des loyers au Nouveau-Brunswick afin de mettre les locataires à l’abri des augmentations «déraisonnables».

Les verts demandent au gouvernement du premier ministre Blaine Higgs de présenter un projet de loi dès cet automne pour mieux protéger les locataires.

Les médias néo-brunswickois ont fait état récemment de plusieurs hausses subites de loyer qui dépassent largement le taux d’inflation et qui risquent de jeter à la rue de nombreux locataires.

«Le logement est un droit fondamental. Les augmentations importantes et injustifiables des loyers auront des conséquences néfastes telles que l’augmentation du nombre de sans-abri et une pauvreté accrue», avance la députée verte Megan Mitton dans un communiqué de presse.

«Le gouvernement doit imposer un contrôle des loyers pour protéger les locataires et pour prévenir ces conséquences néfastes».

Le Parti libéral, qui forme l’opposition officielle à Fredericton, a proposé récemment de déposer un projet de loi ou une motion sur le contrôle des loyers.

«Les locataires du Nouveau-Brunswick ont moins de protections juridiques que les autres Canadiens», indique le chef du Parti vert, David Coon.

Il rappelle que son parti avait déposé un projet de loi en 2018 en vue de modifier la Loi sur la location de locaux d’habitation.

Le projet de loi 10 aurait notamment interdit aux propriétaires de logements locatifs d’augmenter le loyer durant les douze premiers mois d’une location à la semaine, au mois ou à l’année. Il aurait aussi empêché les propriétaires d’augmenter le loyer plus d’une fois par année. Les augmentations annuelles de loyer auraient été limitées aux taux d’inflation ne dépassant pas 3%.

Le projet de loi 10 est mort au feuilleton en juin 2019 sans jamais dépasser l’étape de la première lecture à l’Assemblée législative.

Le contrôle des loyers existe notamment en Ontario, au Québec et à l’Île-du-Prince-Édouard.

Au Nouveau-Brunswick, les propriétaires peuvent augmenter le loyer de leurs locataires de n’importe quel montant et à n’importe quel moment, à condition de leur donner un préavis de deux ou trois mois selon la durée de la location.

Seuls les locataires qui occupent leur logement depuis cinq ans ou plus peuvent se tourner vers le Tribunal sur la location de locaux d’habitation s’ils estiment que l’augmentation est trop élevée par rapport au marché dans leur région.

Au libre marché de faire son travail, selon Bruce Fitch

Le ministre du Développement social, Bruce Fitch, a indiqué la semaine dernière que le gouvernement n’avait pas l’intention d’intervenir pour contrôler les loyers, préférant plutôt laisser le libre marché faire son travail.

«Ces propriétaires qui augmentent tellement leur loyer devraient être plus prudents parce que si le loyer de quelqu’un devient trop élevé, peut-être qu’il va déménager et que le propriétaire n’aura plus personne à qui louer», avait confié M. Fitch.

Il peut toutefois s’avérer très difficile de trouver un autre appartement lorsque le taux d’inoccupation est très bas comme c’est le cas au Nouveau-Brunswick.

Selon les plus récentes données disponibles de la Société canadienne d’hypothèque et de logement, le taux d’inoccupation des logements locatifs était de 2,6% en octobre 2019 au Nouveau-Brunswick, de 2,2% à Moncton, de 1,4% à Fredericton et de 3,3% à Saint-Jean.

Cinq ans plus tôt, le taux d’inoccupation était de 7,9% au Nouveau-Brunswick, de 8,7% à Moncton, de 5,8% à Fredericton et de 9% à Saint-Jean.

Selon le Parti vert, le projet de loi 10 avait «donné lieu à un lobbying concerté de la part de certains promoteurs immobiliers locatifs pour convaincre le gouvernement et l’opposition officielle de le rejeter».

Les verts affirment que les logements locatifs sont de plus en plus souvent la propriété d’entreprises qui viennent de l’extérieur de la province.

Éliminer la «double imposition»

L’Association des propriétaires d’appartements du Nouveau-Brunswick est fortement opposée au contrôle des loyers.

Selon le président du groupe, Willy Scholten, «le gouvernement ne devrait réglementer aucune entreprise», y compris l’industrie du logement locatif.

L’association réclame plutôt l’élimination de la partie provinciale de l’impôt foncier sur les biens résidentiels qui ne sont pas occupés par le propriétaire et qui est aussi connu sous le nom de «double imposition».

L’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick milite aussi pour l’élimination de cet impôt supplémentaire en échange d’un gel des loyers pour trois ans.

«En éliminant la double imposition, ces économies pourraient être redistribuées aux locataires. Cette mesure, associée à un gel des loyers pendant trois ans, offrirait une protection contre les augmentations soudaines de loyer jusqu’à ce que le marché se corrige», a indiqué récemment le chef du parti, Kris Austin, dans un communiqué de presse.

Le gouvernement de Blaine Higgs avait consenti dans son dernier budget à éliminer progressivement la double imposition des immeubles à logement d’ici 2024. Il a cependant renversé sa décision depuis en raison du manque à gagner pour le trésor public provoqué par la pandémie de COVID-19.