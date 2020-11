Le Restigouche de retour en phase jaune: «Soulagement»

Malgré des températures plus ou moins clémentes, les citoyens du Restigouche ont été nombreux, samedi et dimanche, à participer au dépistage massif de la COVID-19 organisé par la Santé publique. - Acadie Nouvelle Jean-François Boisvert

Captive de la phase orange de rétablissement depuis le 9 octobre, la zone 5 (Restigouche) peut enfin respirer plus librement alors que la Santé publique vient d’annoncer son retour phase jaune.

La médecin-hygiéniste en chef de la province, Jennifer Russell, a confirmé la nouvelle jeudi après-midi.

La décision fut prise après consultation auprès des équipes d’épidémiologistes et de médecins-hygiénistes.

«On a évalué la situation et, comme le nombre de cas était en diminution depuis quelques jours, tout le monde était d’avis qu’on pouvait remettre la région en phase jaune», exprime Mme Russell.

Selon Mme Russell, les citoyens de la zone 5 ont fait preuve de beaucoup de patience tout en se montrant coopératifs envers l’application des mesures sanitaires.

«La collaboration de la population au cours des dernières semaines nous a grandement aidés à gérer la situation», indique-t-elle.

La médecin se fait néanmoins insistante sur le fait que la population de toute la province doit plus que jamais faire preuve de vigilance alors que la COVID-19 est en forte hausse au pays et dans le monde.

«Le risque augmente partout autour de la bulle Atlantique. Le nombre de cas est à la hausse dans le reste du Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Pour le moment, on s’en tire bien, mais on doit demeurer aux aguets si on veut que ça continue et éviter de surcharger notre système de santé», dit-elle.

Ce qu’elle retient des éclosions des zones 1 et 5? D’abord l’importance de se faire tester même si les symptômes sont faibles, de sorte à ne pas devenir malgré soi un vecteur de contamination. Puis il y a le port du masque en public et en milieu de travail.

«On a vu dans les récentes éclosions que certains cas se sont transmis entre collègues de travail. C’est facilement évitable si on porte son masque, se lave les mains et garde ses distances», souligne la docteure.

Par-dessus tout, elle croit que le nerf de la guerre réside dans le maintien d’un très petit nombre de contacts étroits.

Soulagement

On s’en doute, le retour de la zone 5 en phase de rétablissement fait de nombreux heureux au Restigouche. C’est le cas du président de la Commission de services régionaux du Restigouche, Brad Mann.

«Le mot du jour, c’est définitivement soulagement. Soulagement pour nos commerces qui ont souffert, pour les familles qui ont été séparées, pour les patients qui n’ont pas pu voir leurs proches tout ce temps», exprime-t-il.

M. Mann l’avoue, ce séjour en phase orange aura été passablement difficile, frustrant par moment.

«On a vu des régions voisines annuler des rendez-vous médicaux ou même des chirurgies de patients de notre zone parce que nous étions aux prises avec une éclosion, et le gouvernement à laisser faire cela. Ça ne doit plus se produire, pour nos citoyens comme n’importe quels autres citoyens de la province», estime M. Mann.

S’il s’agit d’un soulagement pour les élus de la région, c’est une véritable bouffée d’air pour certains entrepreneurs de la région. C’est le cas notamment de Rodney Harris, propriétaire du salon de coiffure pour homme Chubby’s Barber Shop de Campbellton.

À peine la nouvelle du retour en phase jaune sortie, les messages de clients ont commencé à rentrer.

«Ils veulent savoir si je serai ouvert vendredi. Je le serai à la première heure, c’est certain», confie-t-il.

Tout comme d’autres commerces et services, le salon de M. Harris en est à sa troisième fermeture forcée depuis le début de la pandémie. Il a ainsi été privé de travail pendant une vingtaine de semaines.

«L’impact sur mon commerce est immense. J’ai reçu de l’aide financière de la part du gouvernement fédéral, mais ça ne couvre qu’une partie des dépenses. On peut toujours emprunter, mais l’endettement est une solution temporaire qui n’est pas viable à long terme, surtout pas lorsqu’on ne peut pas ouvrir ses portes et travailler», dit-il.

Le barbier espère maintenant ne plus avoir à refermer ses portes de sitôt. Dans les faits, son association professionnelle a proposé tout récemment un compromis à la Santé publique advenant que des zones retournent en phase orange au cours des prochaines semaines ou prochains mois.

«On parle entre autres de ne fonctionner que sur rendez-vous, de n’accueillir qu’un client à la fois, de ne pas faire la coupe de barbes et d’exiger le port du masque en tout temps. C’est contraignant certes, mais je peux très bien vivre avec cela si ça me permet de rester ouvert», dit-il.

Directives assouplies chez Vitalité et pour les élèves

Le retour en phase jaune pour la Zone 5 signifie un certain retour à la normale pour les centres hospitaliers de cette région.

Ainsi, le Réseau de santé Vitalité annonce une augmentation progressive des services ambulatoires et des chirurgies non urgentes au sein de ses établissements.

La phase jaune signifie également la reprise des visites aux patients. Privés de visiteurs depuis plusieurs semaines, ceux-ci pourront recommencer à en accueillir à compter de vendredi. Les visites peuvent avoir lieu entre 14h et 20h chaque jour, à raison d’un seul visiteur à la fois.

Pour ce qui est de l’Unité de soins palliatifs, les patients pourront recevoir deux visiteurs à la fois. Certaines restrictions sont en vigueur sur d’autres unités de soins. Mieux vaut donc contacter l’hôpital au préalable avant de s’y présenter.

Pour ce qui est du secteur de l’éducation, le District scolaire francophone Nord-Est annonce également la remise en place des mesures d’hygiènes et de sécurité de la phase jaune pour élèves de la zone 5. Du coup, le port du masque n’est plus obligatoire en salle de classe pour les élèves de maternelle à 5e année. Cela signifie également la reprise des activités intramurales, intrascolaires, interscolaires et parascolaires.