Les rénovations de l’école Louis-J.-Robichaud toujours en suspens: «C’est frustrant!»

Les rénovations de l’École Louis-J.-Robichaud, entamées en 2017, sont toujours en suspens depuis que le gouvernement a sabré les dépenses en infrastructures en 2018.

Que ce soit des tuiles craquelées ou de l’équipement à remplacer, les réparations sont monnaie courante à LJR. Cela pourrait cependant être évité si la rénovation de l’école était achevée, selon la directrice de l’école Michelle Bertin.

Les rénovations lancées en 2017 lors du gouvernement libéral de Brian Gallant avaient pour but d’ajouter 30 années de vie à l’école construite en 1969.

Les travaux d’une valeur totale de 13 millions $ étaient cependant sur la liste des projets avortés par le gouvernement de Blaine Higgs en décembre 2018, lors du dépôt de son budget d’immobilisations.

«La rénovation mi-vie était sur 8 phases, et il y a trois phases qui ont été complétées. On a une nouvelle classe culinaire, une salle de couture et quelques nouvelles classes», dit la directrice.

Michelle Bertin, qui travaille dans cette école depuis 20 ans, se souvient que les gens se disaient déjà en 2010 que l’école avait bien besoin d’une cure de jouvence.

Dix ans plus tard, ces rénovations ne sont toujours pas complétées.

L’échéancier d’origine prévoyait que les travaux seraient complétés en décembre 2020. Cette date approche, mais Michelle Bertin n’a reçu aucun signe de vie de la part du ministère de l’Éducation par rapport à la suite du projet.

La priorité numéro un, selon elle, sont les vestiaires rattachés au gymnase et les toilettes un peu partout dans l’école.

«On remplace parfois un comptoir si c’est nécessaire, par exemple. Mais ce sont les mêmes tuiles, les mêmes urinoirs et les mêmes toilettes qu’en 1969 lorsqu’on a construit l’école. Après cinquante ans, on peut nettoyer comme on veut, il y a des odeurs qui sont simplement prises dans les tuiles. C’est le temps de renouveler», dit-elle.

Elle explique que l’âge avancé de l’école ne représente pas un danger pour les élèves ou le personnel en soi, mais que cela affecte certainement la fierté qu’ils ressentent envers leur école.

Quand des équipes de sport viennent d’une autre école pour affronter LJR et qu’ils utilisent les vestiaires de l’école, la fierté de l’équipe à domicile en prend un coup.

«On a une belle école et on en est fiers. On s’est organisés pour mettre de la couleur. Mais on est moins fiers des vestiaires et des toilettes», dit la directrice avec un petit rire.

Les rénovations prévoyaient aussi des améliorations aux planchers, aux plafonds, au toit et à l’enveloppe du bâtiment, en plus d’une bonne couche de peinture et de travaux à réaliser sur le terrain.

Michelle Bertin déplore que son école, qui semblait être une priorité en 2017, ne l’est clairement plus.

«Il y a beaucoup d’émotion. C’est certain que c’est frustrant On était une priorité quelques années passées, mais l’école est dans le même état qu’à ce moment-là», dit la directrice.

Paul Demers, président du Conseil d’éducation du District scolaire francophone-sud, se questionne lui aussi sur l’échéancier des travaux.

«Il y a des rénovations importantes à faire. C’est inquiétant de voir qu’on est rendus à presque deux ans [après l’arrêt des travaux]», dit-il. Il ajoute qu’une partie du projet prévoyait l’aménagement des bureaux du District dans l’école fraîchement retapée, ce qui aurait coûté environ 2 millions $.

Cela serait rentabilisé après environ cinq ans, selon lui, puisque le District loue ses bureaux actuels à Dieppe à coup de 250 000$ par an.

Les rénovations de l’École Louis-J.-Robichaud sont en suspens depuis décembre 2018. – Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau Photos tirée d’une présentation au Conseil d’éducation du district, en 2014, qui montre l’état délabré de certaines parties de l’école LJR et qui circulent sur les réseaux sociaux. – Facebook: Gilles Cormier

L’objectivité questionnée

Le projet avorté des rénovations de l’école Louis-J.-Robichaud attise à nouveau les passions depuis la publication du rapport de la vérificatrice générale du Nouveau-Brunswick, Kim Adair-MacPherson.

Son rapport accuse le gouvernement de ne pas investir suffisamment d’argent dans le maintien des écoles existantes du Nouveau-Brunswick, dont l’âge moyen est d’environ 45 ans.

Elle a aussi questionné «l’objectivité et la fiabilité» du processus du ministère qui vise à classer les projets d’infrastructure scolaire en ordre d’importance.

L’analyse multidimensionnelle quadruple bilan (AMQB) utilisée par le ministère a permis d’établir une liste des projets prioritaires. Mais une deuxième hiérarchisation du ministère selon une approche «à plusieurs niveaux» a placé certaines écoles en haut de la liste des priorités. En 2019-2020, il s’agissait de la nouvelle école de Hanwell et d’une école de Moncton de la 6e à la 8e année.

L’école de Hanwell se trouve dans la circonscription du ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance Dominic Cardy. Ce dernier a cependant nié à plusieurs reprises avoir fait partie du processus.

«Dès que je suis arrivé comme député et comme ministre, je me suis retiré de tous les processus politiques liés à ma circonscription, incluant l’école de Hanwell. J’ai mis en place des mesures pour pousser contre la partisanerie dans le ministère», a-t-il dit en mêlée de presse peu après la publication du rapport.

Les rénovations de l’école Louis-J.-Robichaud figurent quant à elles au 15e rang parmi les 50 projets soumis par les districts scolaires au ministère de l’Éducation pour l’exercice financier 2020-2021 selon l’AMQB.

Un porte-parole du ministère, Benoît Lanteigne, précise aussi que le classement des projets d’infrastructure «peut varier d’une année à l’autre en fonction de facteurs tels que la démographie et les niveaux et conditions d’utilisation des écoles.»

En réponse à des questions de l’Acadie Nouvelle, Benoît Lanteigne affirme que la nature des rénovations qui sont prévues à LJR n’a pas changé depuis que le projet a été mis sur la glace, mais qu’une évaluation sera effectuée pour confirmer les travaux qui s’avèrent nécessaires lorsque le projet reprendra. Il n’a toutefois évoqué aucune date potentielle pour la reprise des travaux.