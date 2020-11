Les Témoins de Jéhovah s’adaptent eux aussi à la pandémie

Quand on ne peut pas entrer par la porte, on passe par la fenêtre dit le proverbe. Les Témoins de Jéhovah ont plutôt choisi le téléphone, la boîte aux lettres et l’adresse courriel pour remplacer leurs visites à domicile d’avant la COVID-19.

«À cause de la pandémie, on a décidé que ce n’était pas sécuritaire pour nous et notre prochain, explique le porte-parole du groupe en Atlantique, Tymon Nesciorek, à propos du porte-à-porte. Nous avons suivi les recommandations du gouvernement.»

Depuis mars, certains des 2300 membres revendiqués par les Témoins de Jéhovah au Nouveau-Brunswick ont par conséquent envoyé des lettres manuscrites. D’autres ont prêché par téléphone.

M. Nesciorek affirme que chacun d’eux a décidé du moyen qu’il a jugé le plus approprié. Il soutient que la vingtaine d’assemblées locales de la province se sont coordonnées pour couvrir l’ensemble du territoire.

Une campagne sans précédent

Le porte-parole ajoute que les Témoins de Jéhovah lancent une campagne de prosélytisme mondiale sans précédent en novembre. L’organisation distribue par voies postale et électronique une revue à la population, aux commerçants et aux représentants des autorités locales et nationales.

La professeure au département de sociologie et de criminologie de l’Université de Moncton (U de M) Marie-Andrée Pelland rappelle que les Témoins de Jéhovah veulent sauver leur prochain et prophétisent une apocalypse. Leur état d’esprit explique pourquoi ils essayent de communiquer leur message au plus de monde possible, selon la vice-présidente l’Info-Secte.

«Seul 1% des gens qui vont recevoir de la documentation vont contacter le groupe et encore une plus faible proportion d’entre eux va devenir membre, avance-t-elle en exposant les résultats d’une étude de Jean-François Mayer sur le recrutement de l’Ordre du Temple solaire. Mais en temps de crise, comme en pandémie, le groupe apporte des réponses et apaise l’anxiété.»

La professeure au département de sciences des religions de l’Université du Québec à Montréal (UQÀM) Stéphanie Tremblay remarque à ce propos que les recruteurs d’idéologies marginales, comme l’islamisme extrémiste, ciblent souvent les personnes en difficultés (vivant un deuil, par exemple).

«Les Témoins de Jéhovah doivent profiter de cette conjoncture pour être plus actifs», avance-t-elle à propos de la crise sanitaire.

Une adhésion difficile à provoquer

Comme sa consœur de l’U de M, elle pense toutefois que ce groupe attirera peu de nouveaux fidèles, à cause de sa communication à distance et de son fonctionnement virtuel (il organise des offices sur internet depuis mars). L’absence de rencontre physique réduit l’emprise psychologique, d’après Mme Tremblay.

«Ils vont probablement attirer des gens, mais non trouver de nouveaux adeptes, estime-t-elle. L’adhésion à un système de croyances nécessite un dispositif très sophistiqué: des liens sociaux significatifs et des preuves cognitives (basées sur le ressenti).»

Malgré ces prévisions, M. Nesciorek reste optimiste.

«La pandémie ne va pas empêcher les gens de devenir Témoins de Jéhovah et de progresser dans le groupe, martèle-t-il. Il y a sûrement des difficultés, mais aussi une immense adaptation.»

Inquiétudes à propos des Témoins de Jéhovah

Les Témoins de Jéhovah forment le mouvement à propos duquel les Canadiens posent le plus de questions à l’organisme québécois Info-Secte depuis 30 ans, selon le rapport annuel de l’association pour l’année 2019-2020. Sur 1085 appels reçus entre 2010 et 2019, 215 les concernaient.

«Il n’y a jamais juste du mauvais», souligne le directeur de l’organisme, Mike Kropveld à propos des groupes religieux.

Il rappelle néanmoins les principaux reproches faits aux Témoins de Jéhovah: une fermeture relative au reste de la société, une opposition à l’éducation postsecondaire, une conception réactionnaire du rôle de la femme ainsi qu’un règlement à l’interne des agressions entre ses membres, par exemple.

La juge québécoise Chantal Corriveau a notamment autorisé en mars une action collective contre le mouvement. Il est accusé d’avoir étouffé des affaires d’abus sexuels sur mineurs et d’avoir mis en place son propre système de justice parallèle pour les régler.

«Les Témoins de Jéhovah sont contre toutes les agressions, assure le porte-parole du groupe en Atlantique, Tymon Nesciorek. On ne va rien cacher. Empêcher quelqu’un d’aller voir la police serait inadmissible. Nous n’avons rien mis en place non plus pour aider nos membres à prendre une quelconque décision [en cas d’agression], sauf pour les encourager à se référer aux autorités gouvernementales.»

S’il affirme par ailleurs que les Témoins de Jéhovah cherchent toujours les meilleurs soins, M. Nesciorek admet qu’ils peuvent refuser une transfusion sanguine à cause de textes bibliques. Il fait valoir que les membres de son groupe bénéficient «d’équipes de recherche» pour trouver des alternatives.

Obtenir de l’aide

L’association montréalaise Info-Secte organise des groupes de soutiens animés par des psychologues et des psychoéducateurs sur la plateforme internet Zoom de 19h30 à 21h (heure de l’Atlantique). Elle répond aussi à des questions par téléphone.

Aucun équivalent à Info-Secte n’existe au Nouveau-Brunswick. La vice-présidente de l’organisme, Marie-Andrée Pelland témoigne pourtant recevoir trois ou quatre appels par an de la province seulement.

«Il n’y a pas une grande préoccupation, sûrement à cause d’un manque de sensibilisation», avance la professeure au département de sociologie et de criminologie de l’Université de Moncton au sujet des Néo-Brunswickois.