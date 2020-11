Paniers de Noël: un téléthon qui se transforme en radiothons

Face à l’incertitude engendrée par l’épidémie de la COVID-19, la banque alimentaire du Restigouche a préféré abandonner la tenue de son téléthon annuel. Du moins dans sa forme habituelle.

La directrice de l’Association d’actions communautaires et bénévoles du Restigouche (AACBR), Rachelle Ouellette, aurait aimé qu’il en soit autrement, pouvoir présenter l’événement malgré la pandémie de la COVID-19. Mais la crainte de devoir l’annuler advenant une nouvelle éclosion l’a emporté.

«Ç’aurait été notre 36e téléthon, ça nous brise le cœur de ne pas pouvoir le tenir», exprime-t-elle, affichant clairement sa déception.

Habituellement présenté sur les ondes de la station du câblodistributeur Rogers, le téléthon de l’AACBR récolte des fonds destinés à la confection de paniers de nourriture. Ceux-ci sont distribués aux personnes dans le besoin du Restigouche tout juste avant Noël. D’une valeur approximative de 75$, chaque panier comprend le nécessaire pour la confection d’un souper de Noël. L’organisme en prépare habituellement 500.

La directrice a été prévenue récemment par l’école anglophone Sugarloaf Senior High School – qui héberge le téléthon depuis quelques années maintenant – que la salle ne serait pas disponible cette fois. La communauté n’a en effet toujours pas accès aux établissements scolaires, même pour la tenue d’un événement caritatif comme une campagne de financement destinée aux plus démunis.

Certes, l’événement aurait pu se tenir ailleurs, dans une des salles communautaires de la région, mais l’incertitude était trop grande.

«Organiser une activité de cette ampleur demande beaucoup de travail. On s’y prend un mois à l’avance pour réserver la salle, la nourriture, les artistes, les bénévoles, l’équipe technique… Faire tout cela et courir le risque d’annuler à la dernière minute parce qu’il y a une nouvelle éclosion de la COVID-19, ce n’était tout simplement pas envisageable», souligne Mme Ouellette.

Pour cette dernière, il s’agissait également d’une question de sécurité.

«Avec le virus qui court, on croit préférable de ne pas demander aux artistes et à la population de se regrouper dans un endroit. On préfère ne pas courir de chance», dit-elle.

Si l’idée d’un 36e téléthon a été mise de côté, l’organisme entend néanmoins poursuivre ses démarches afin d’amasser des fonds pour la confection de paniers de Noël. Au lieu de tenir un événement grand public, il sera présenté sur les ondes des deux radios communautaires de la région, CIMS (francophone) et CKNB (anglophone). Des performances d’artistes seront préenregistrées et diffusées sur les ondes. Selon Mme Ouellette, quelques prestations en direct pourraient également avoir lieu.

«On espère vraiment que la population sera aussi généreuse que lors de notre téléthon traditionnel, parce que les besoins sont toujours présents malgré la pandémie. On veut pouvoir donner un petit répit à nos familles pendant la période des Fêtes», souligne-t-elle.

Les deux radiothons seront diffusés la même journée – le dimanche 29 novembre – mais ne seront pas simultanés. Les deux radios auront leur propre feuille de route et activités selon leurs capacités.

Selon Mme Ouellette, l’objectif monétaire demeure le même que l’an dernier en dépit de ce changement de formule, soit 40 000$. L’an dernier, ce montant avait été atteint en ondes

Besoins présents

Chose certaine, aux dires de la directrice de l’AACBR, s’il y a une année où les gens ont vraiment besoin de ces paniers de Noël, c’est bien celle-ci.

«Avec tout ce que l’on a vécu depuis ce printemps en raison de la COVID-19, ce n’est vraiment pas le temps de laisser notre clientèle – les plus démunis – de côté», soutient-elle.

Encore une fois, cette dernière passera une commande pour 501 paniers. S’il en faut davantage, elle se dit prête à en ajouter.

Il faut dire que la pandémie a eu raison de plusieurs services offerts par l’organisme. Il a notamment dû interrompre ses repas chauds, sa banque vestimentaire, ses ventes de garage. En fait, il n’offre plus pour l’instant que le service de soutien alimentaire.

«Selon nos statistiques, la demande n’a pas augmenté de ce côté depuis la COVID-19. En fait, elle a même connu une légère diminution au courant de l’été, peut-être lié au fait que les gens ont craint davantage de sortir. Mais depuis quelques semaines c’est de nouveau en hausse. Et on sait que les besoins demeurent bien réels dans la communauté et que la pandémie a probablement empiré la situation de plusieurs personnes», souligne-t-elle.

À titre d’exemple, l’organisation a remis 316 paniers d’aide alimentaire en juillet, 348 en août.