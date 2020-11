Recherches universitaires: création de la collection Louis J. Robichaud

L’Institut Donald J. Savoie (IDJS) a signé une entente de quatre ans avec la McGill-Queen’s University Press (MQUP) concernant la création de la collection Louis J. Robichaud.

La collection regroupera des publications évaluées par des pairs qui portent sur les politiques publiques canadiennes, le régionalisme et des sujets connexes.

Elle sera située à la MQUP, à Montréal, ainsi qu’à Kingston, en Ontario.

Financée par l’IDJS et publiée par la MQUP, la collection sera ouverte aux chercheuses et chercheurs de toutes les universités du Canada atlantique, à condition que leurs ouvrages cadrent avec son mandat.

«L’IDJS se réjouit de cette importante collaboration avec la MQUP, explique le professeur Donald J. Savoie, directeur par intérim de l’IDJS. La collection offrira une plus grande visibilité aux travaux des chercheuses et chercheurs universitaires de l’Atlantique qui s’intéressent aux enjeux fondamentaux de politiques publiques, tout en produisant des travaux de recherche à forte valeur ajoutée sociale.»

«McGill-Queen’s University Press est ravie et honorée, a fait remarquer son directeur général, Philip Cercone, de s’associer avec l’IDJS pour publier la collection Louis J. Robichaud. Au cours de sa longue histoire, la maison d’édition a publié la grande majorité des livres d’universitaires et de chercheurs résidant au Canada atlantique. Grâce à l’appui généreux de l’IDJS, les titres de cette collection importante viendront enrichir et augmenter le fonds d’ouvrages prestigieux parus chez MQUP qui traitent de politiques publiques et de régionalisme.»

La collection Louis J. Robichaud rend hommage à l’ancien premier ministre néo-brunswickois, qui est reconnu comme étant l’un des grands leaders politiques du 20e siècle au Canada et l’un des fondateurs de l’Université de Moncton. – AN