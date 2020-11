Restigouche: le système a tenu bon… sans vraiment avoir été mis à l’épreuve

Alors que l’éclosion de COVID-19 se résorbe dans la zone 5 (Restigouche) et que la région regagne la phase orange de rétablissement, l’heure est propice à la rétrospection. Quel a été l’impact de l’éclosion sur le système hospitalier?

D’un côté, quatre semaines en phase orange et de consignes sanitaires strictes pour les commerces et la population de la zone 5. De l’autre, 83 cas de COVID-19 dont une demi-douzaine d’hospitalisations.

C’est en somme le portrait du dernier mois pour la zone 5.

Le Réseau de santé Vitalité confirme en effet que seulement six personnes ont été hospitalisées dans cette zone en raison de la COVID-19. Un nombre d’hospitalisations passablement bas, surtout si on l’étend sur toute la durée de l’éclosion.

Comme pour plusieurs autres établissements, l’Hôpital régional de Campbellton possède une unité COVID, c’est-à-dire une unité où sont transférés les patients souffrant de la COVID-19 ne nécessitant pas de soins intensifs. Cette unité comprend un total de 23 lits. À première vue, elle semble donc avoir été grandement sous-utilisée lors de la récente éclosion. Y avait-il alors urgence de maintenir la région en phase orange aussi longtemps pour si peu d’hospitalisation?

Shanon Smyth-Okana est vice-présidente des Services cliniques au Réseau de santé Vitalité. Elle apporte un bémol à ces chiffres.

C’est qu’en ce moment, ce n’est pas tant l’espace ni l’équipement qui manque pour accueillir d’éventuels patients, mais bien la main-d’œuvre. C’est bien connu, on ne nage pas dans les surplus de travailleurs de la santé à Campbellton…ni ailleurs en province d’ailleurs. Ainsi, même si l’unité possède une capacité d’accueil de 23 lits, sa capacité réelle est de cinq patients.

«Environ 20% de nos postes sont actuellement vacants au Restigouche, ce qui fait que l’hôpital fonctionne déjà avec un nombre vraiment réduit d’employés. Pour faire fonctionner l’unité COVID, nous avons dû rapatrier des employés d’autres départements et ça, on ne peut pas le faire indéfiniment et en grande quantité», soutient-elle.

En somme, si l’on affecte des infirmiers et infirmières supplémentaires sur l’unité COVID advenant un plus grand nombre d’admissions, on doit soit déshabiller d’autres unités, soit revoir à la baisse l’offre de services.

Mercredi, quatre patients atteints du virus logeaient toujours à l’unité COVID de l’Hôpital régional de Campbellton. C’est donc dire qu’il ne restait en théorie qu’un seul lit disponible avant d’avoir recours à des remaniements d’employés afin d’assurer le fonctionnement optimal de l’unité. Donc même en fin d’éclosion, le maximum d’utilisation est pratiquement atteint.

Si des patients ont besoin de soins plus aigus, par exemple un respirateur, ils seront transférés sur l’unité de soins intensifs. Mais encore là, cette même unité ne compte que huit lits, ce qui complique grandement la situation.

«Ça démontre à quel point l’équilibre est fragile, surtout dans un endroit comme le Restigouche où le problème de manque de ressources est grand», note Mme Smith-Okana.

Reste que, pour cette éclosion-ci, le pire a été évité. Contrairement à celle de mai/juin, où plusieurs membres du personnel de l’Hôpital régional de Campbellton ont été infectés (dont certains sur l’unité COVID même) ou furent placés en isolement préventif, très peu ont contacté le virus cette fois.

«Cette réalité est une combinaison de plusieurs facteurs, mais c’est certain que les expériences antérieures rapportent, qu’elles ont contribué à l’amélioration des pratiques. Ça n’a pas été plaisant l’été dernier, mais tout le monde est sorti grandi de cette situation, mieux préparé. Et on voit le résultat aujourd’hui», ajoute-t-elle.

Deux éclosions, deux réalités

Les zones 1 (Moncton) et 5 (Campbellton) ont vu une éclosion de COVID-19 prendre naissance sur le territoire pratiquement au même moment. En fait, ces deux zones sont passées ensemble dans la phase de rétablissement orange le 9 octobre.

La zone 1 est par contre retournée en jaune deux semaines plus tard, le 23 octobre. Du début de son éclosion jusqu’à cette date, 46 cas auront été déclarés dans cette zone, principalement à l’intérieur d’un foyer de soins pour personnes âgées.

À la différence de l’éclosion de la zone 1, celle de la zone 5 a été plus ressentie dans la communauté – notamment plusieurs établissements scolaires –, ce qui a fait craindre le pire pour les autorités sanitaires qui anticipaient une propagation massive du virus. De l’annonce du premier cas (8 octobre) jusqu’au 5 novembre, 83 personnes ont été trouvées positives à la COVID-19 dans cette zone.