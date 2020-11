Arbre de l’espoir: la générosité transcende la pandémie

La mauvaise nouvelle, c’est que le cancer n’a pas pris de pause pendant la pandémie de la COVID-19. La bonne, c’est que l’engagement communautaire à lutter contre cette terrible maladie non plus.

Ils s’appellent Dave Cowan, Marc Godin, Gaston Doiron, Yves Haché, Ben Desjardins… Cette liste pourrait assurément presque s’allonger à l’infini avec les noms de toutes ces personnes qui ont fait fi de l’actuelle crise sanitaire pour amasser des sous dans la cause de l’Arbre de l’espoir.

Et ce, même s’il n’y a pas eu «officiellement» de Tour de l’espoir cet été, cette randonnée en vélo à travers la province. Cela n’a pas empêché certains participants de rouler de manière virtuelle, en accumulant les kilomètres sur un vélo stationnaire.

Et qu’il n’y aura pas de Radiothon, le point culminant de cette campagne annuelle, le 27 novembre.

Néanmoins, une soixantaine d’activités majeures de la Fondation – dont les profits vont également à la campagne de l’Arbre de l’espoir (Tour de l’espoir, Course de nuit électrisante et Coupe de l’espoir) – se tiendront à travers la province.

Dave Cowan et Marc Godin, propriétaire du centre d’entraînement Asile Athlétique de Tracadie, cherchaient une manière originale pour recueillir de précieux dollars pour cette cause. Fervents de CrossFit, ils ont fini par trouver: un marathon sur une machine à ramer.

«Ramons pour l’espoir» se déroulera les 20 et 21 novembre et, en moins d’une semaine, le duo a déjà déniché 25 des 30 équipes de quatre participants qui relèveront le défi de parcourir 42 195 mètres, ce qui devrait demander environ 3h30 d’exercice à relais.

«Nous sommes une famille avec le CrossFit et c’est dans notre ADN de s’entraider. Certains de notre groupe doivent soigner le cancer ou encore un proche. Dès que nous avons lancé cette idée, les gens ont rapidement embarqué. Ce n’est pas à cause de la COVID-19 qu’il y a eu moins de cancer. Et ce n’est pas la COVID-19 qui va nous empêcher d’aider», a expliqué Dave Cowan.

Gaston Doiron a installé, devant chez lui, un thermomètre montrant l’objectif à amasser pour l’Arbre de l’espoir en cette 10e année de contribution. – Gracieuseté

Gaston Doiron est animateur d’un bingo à la radio. Les profits vont à l’Arbre de l’espoir. Mercredi, il a annoncé sur sa page Facebook que l’événement avait recueilli plus de 39 000$ en recettes brutes. Une fois les prix payés, il restera encore énormément d’argent.

Parfois, il a droit à d’émouvantes surprises… avec quelques dollars.

Récemment, Jimmy, un jeune enfant âgé de 8 ans qui venait de perdre sa mère, décédée du cancer, est allé lui remettre le contenu de sa tirelire aux couleurs des superhéros Iron Man, Hulk, Capitaine America, Thor et autres.

Il a remis 177$.

«Je ne savais pas quoi dire, a-t-il dit avec émotion. Ce garçon venait de perdre sa mère. Il a appelé ça la Banque à Gaston. Il m’a même dit qu’il avait acheté celle pour 2021. Une femme a même appelé sa grand-mère pour lui dire qu’elle préparait aussi une banque pour Jimmy. Il nous en remettra deux l’an prochain!»

Après neuf années de sollicitation, Gaston Doiron a récolté 167 000$ pour l’Arbre de l’espoir. Cette fois-ci, avec la pandémie, il pensait bien que la générosité de la communauté allait en prendre pour son rhume.

Mais non.

Ses bingos, une loterie et une campagne de cueillette de 5 cents et de 10 cents ont connu un tel succès qu’il s’attend à atteindre le chiffre magique du quart de million $ comme cadeau de 10e anniversaire. Il a même installé un thermomètre devant chez lui, rappelant tous les jours à quel point il s’en approche.

«Je me suis dit que ça allait être impossible d’y arriver à cause de la pandémie. Mais là, c’est incroyable. Les chèques rentrent les uns après les autres. Ça n’arrête pas! Je sens que je m’y approche. Je le sens au bout de mes doigts. Comment je fais? Je ne suis pas mieux qu’un autre, mais les gens voient mes résultats. Ça les ambitionne plus que moi. Je donne tout à l’Arbre de l’espoir. Chaque dollar est un cadeau du ciel, car je sais que personne n’est à l’abri du cancer. Ce qui m’accroche, c’est l’Auberge Mgr-Henri-Cormier. C’est un outil indispensable pour ceux qui l’utilisent. Tout le monde s’entraide et se bat contre le cancer», est-il convaincu.

Une campagne bien différente

Du côté de la Fondation CHU Dumont de Moncton, on reconnaît que cette 32e campagne de l’Arbre de l’espoir est bien différente de celles qui l’ont précédé.

«Mais nous avons confiance quant aux retombées, indique la directrice générale Nadine Martin. Nous avons pris la décision d’annuler le Radiothon, mais nous estimons que la campagne se déroule bien dans les circonstances.»

Elle dit noter qu’encore cette année, les gens s’unissent pour la cause. Malgré la pandémie, plusieurs bénévoles à travers la province ont su s’adapter et nombre d’activités ont été organisées.

«Nous sommes encore une fois très fiers de l’apport des bénévoles à cette campagne. La communauté se mobilise également. Les gens sont très généreux et nous constatons qu’ils contribuent encore à la hauteur de leurs moyens. Nous avons préféré ne pas faire de projections, mais compte tenu de la situation, la campagne se déroule bien. Nous sommes très reconnaissants à tous les donateurs. Chaque don est précieux, et tous font une différence», poursuit-elle.

Le but de la campagne de l’Arbre de l’espoir est d’améliorer les soins en oncologie et le confort des patients. Elle répond aux besoins identifiés par le Réseau de santé Vitalité et, cette année, l’objectif est de réaliser le plus de projets possible avec les fonds qui seront recueillis, continue la DG.

La campagne se poursuivra jusqu’au 27 novembre et ce n’est qu’à ce moment que sera annoncé le montant total amassé, précise-t-elle.

«Un comparatif entre la campagne de l’Arbre de l’espoir 2019 et celle de 2020 serait peu représentatif de son succès. L’an dernier était une année record (2,23 millions $). Le travail acharné des bénévoles et de l’équipe a contribué à un succès bien au-delà de nos attentes. Pour toutes ces raisons, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à tous ceux et celles qui s’unissent et contribuent à la cause pour améliorer le confort et les soins offerts aux patients atteints de cancer et à leurs proches», avise Nadine Martin.