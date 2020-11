Bathurst et la Première Nation Pabineau: «De bons voisins devenus frères»

Le maire Paolo Fongemie et le chef Terry Richardson ont procédé jeudi à la signature d’un protocole de collaboration entre la première nation Pabineau et la Ville de Bathurst. - Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Les liens unissant la Ville de Bathurst et la Première Nation Pabineau seront renforcés avec la signature d’un protocole de collaboration entre les deux communautés.

Le maire Paolo Fongemie et le chef Terry Richardson ont signé l’accord lors d’une cérémonie tenue jeudi à l’hôtel de ville de Bathurst.

Les deux dirigeants fondent de grands espoirs sur cette entente, même si les relations entre les communautés voisines ont toujours été cordiales et marquées par une belle collaboration, de l’avis des signataires.

«Il y a une grande histoire qui lie les micmacs et le peuple acadien. C’est quelque chose de fort», a souligné le chef Richardson.

Le Protocole d’entente entre la Première Nation Pabineau (Oinpegitjoig) et la Ville de Bathurst pour les questions d’intérêt mutuel stipule que les deux communautés souhaitent établir une relation mutuellement productive basée sur le respect, la collaboration et la coopération.

Il rappelle également que la Ville de Bathurst continue à reconnaître que la Ville se situe sur le territoire traditionnel micmac et qu’elle respecte les droits ancestraux de la première nation Pabineau.

«Il faut mettre de l’avant un dialogue et un respect qui vont mener à des initiatives qui sauront profiter aux deux communautés», a indiqué le chef de la nation micmac.

Les discussions entre les parties porteront principalement sur des questions d’intérêt commun comme le développement économique, la culture et le tourisme.

Les pourparlers auraient d’abord lieu entre les dirigeants de la Première Nation de Pabineau et ceux de la ville de Bathurst sur une base annuelle et plus souvent au fur et à mesure des développements.

«C’est un sentiment de fierté qui m’habite depuis la signature de ce protocole. C’est le fruit de discussions qui ont été agréables et qui mèneront à un rapprochement de nos deux communautés», a affirmé Paolo Fongemie, le maire de Bathurst.

«De bons voisins, je dirais que nous sommes maintenant devenus des frères…»

Le chef autochtone Terry Richardson a profité de la cérémonie pour annoncer que sa communauté prévoyait dans un avenir rapproché aller de l’avant avec le développement d’un complexe commercial qui serait érigé sur le boulevard Sainte-Anne, face à l’hôtel Atlantic Host.

Une station-service, un centre commercial, un marché des fermiers et un centre de divertissement pourraient ainsi prochainement voir le jour. À certains égards, le projet peut ressembler à celui que l’on retrouve au Centre Grey Rock d’Edmundston, même s’il serait de moindre envergure.

Le maire de Bathurst a quant à lui exprimé le souhait de voir le sentier historique Nepisiguit Mi’gmaq être reconnu par l’UNESCO.

Utilisé par les premières nations depuis des millénaires, le sentier commence à la réserve naturelle de la pointe Daly de Bathurst et se termine au parc provincial du Mont Carleton.