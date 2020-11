Chantier naval: Caraquet et Bas-Caraquet en attente de bonnes nouvelles

Le Comité d’appui au Centre naval du Nouveau-Brunswick à Bas-Caraquet a bon espoir de voir un dénouement positif prochain dans deux dossiers importants: la contribution annuelle de 80 000$ de Caraquet et de Bas-Caraquet et la gestion du Centre de services maritimes.

Ces deux questions sont en suspens depuis plusieurs mois, non seulement en raison de la COVID-19, mais aussi parce la Société de développement régional (contribution des deux municipalités) et le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches (Centre de services maritimes) n’ont toujours pas statué à ces sujets.

Concernant la contribution annuelle de 80 000$ pour une période de 10 ans de Caraquet et de Bas-Caraquet au Centre naval du N.-B., les données ont considérablement changé dans la dernière année, explique Dave Cowan, le président du comité.

Le départ du Groupe Océan, cette entreprise de rénovation maritime de Québec, des installations de Bas-Caraquet en octobre 2019 a été suivi de l’achat du bâtiment laissé libre par MQM Quality Manufacturing de Tracadie à la fin du printemps de 2020. Il y a aussi la vente probable du bâtiment que l’on appelle communément «le petit chantier naval» à des intérêts privés.

Dans ces conditions, le Comité d’appui au Centre naval du N.-B. estime que l’entente liant les deux municipalités, qui en est à sa troisième année, n’est plus pertinente.

«On veut revoir ce qui a été établi dans le contrat, admet M. Cowan. Est-ce encore légitime pour Caraquet et Bas-Caraquet de continuer à payer avec ces nouvelles conditions? On pense que nous pouvons en arriver à un arrangement différent avec la SDR. Pour un village comme Bas-Caraquet, ces 80 000$ représentent 6% du budget de la municipalité. Il pourrait prendre cette somme et l’investir dans d’autres projets de développement économique.»

Du côté de la Société de développement régional, on semble ouvert à la discussion, a répondu la porte-parole Mary-Anne Hurley-Corbyn.

«Étant donné que Gestion Provinciale Ltée a entamé le processus de désinvestissement des actifs qu’elle détient dans le Centre naval du N.-B. à Bas-Caraquet, Caraquet et Bas-Caraquet ont exprimé leur intérêt à modifier l’entente. Bien qu’il n’y ait actuellement aucune discussion active, GPL serait disposé à discuter de l’accord alors qu’ils sont sur le point de terminer la vente ou le transfert de tous ses actifs au Centre naval de Bas-Caraquet», a-t-elle fait part.

Centre de services maritimes

Des rumeurs voulaient que la SDR prévoyait se départir du Centre de services maritimes de Bas-Caraquet et du ber cavalier de 300 tonnes qu’elle dirige sous le nom de Gestion Provinciale Ltée. Elle les confierait au ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, qui s’occupe déjà de deux autres centres semblables à Shippagan et à Grand Manan.

Le ministère étudiait apparemment la possibilité de transférer la gestion des équipements de Bas-Caraquet à la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels, la FRAPP, le gestionnaire des équipements à Shippagan.

Le Comité du port de Caraquet a alors fait part de son intérêt de s’occuper des services maritimes offerts au port voisin.

Il a obtenu l’aide du Comité d’appui du Centre naval du N.-B., dont le président est récemment revenu enchanté d’une rencontre avec des fonctionnaires à Fredericton.

«Nous avons eu une très bonne discussion dans le bureau du premier ministre Higgs. Je crois que nous avons été bien écoutés et bien compris. On ne veut pas prendre la place des fonctionnaires ou encore du gouvernement, mais on peut dire mission accomplie. On soutient que le centre devrait être géré par des intérêts locaux, chez nous, là où le développement économique est le plus important. Et on a senti que le premier ministre voyait aussi d’un bon oeil l’engagement d’intérêts locaux», a fait part M. Cowan.

Du côté de Fredericton, on indique que Gestion Provinciale Ltée est toujours en discussion avec le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches pour compléter la transition du service.

«Des discussions ont aussi eu lieu avec les dirigeants du Port de Caraquet sur la possibilité de gérer les infrastructures de Bas-Caraquet. Les partis en cause travaillent vers un même but et nous espérons être en mesure de signer des ententes d’opérations dans les prochains mois», a indiqué Mary-Anne Hurley-Corbyn, porte-parole de la SRD.

Le Comité d’appui au Centre naval du N.-B. est composé de représentants des deux municipalités, de l’agence de développement économique AcadieNor et de gens d’affaires locaux.