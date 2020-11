Des chirurgies de la cataracte à Grand-Sault

Les chirurgies de la cataracte sont offertes depuis la fin octobre à l’Hôpital général de Grand-Sault.

Auparavant, cette procédure était plutôt effectuée à l’Hôpital régional d’Edmundston. En la déplaçant ainsi, le Réseau de santé Vitalité entend maximiser les ressources disponibles au sein des deux hôpitaux du Nord-Ouest.

On estime que ce changement permettra d’offrir ce service à 500 patients supplémentaires par année, soit 45 % de plus qu’auparavant. Du même coup, cela libérera plus de temps au Bloc opératoire d’Edmundston, ce qui engendrera des temps d’attente réduits pour d’autres types de chirurgies

L’aménagement des installations, y compris les travaux de rénovation et l’achat d’équipement spécialisé, représente un investissement d’un peu plus de 1,3 million $.

Cette initiative est le fruit d’un partenariat entre le Réseau de santé Vitalité et la Fondation des Amis de l’Hôpital général de Grand-Sault, qui a fourni 65 000 dollars pour l’achat d’équipement.