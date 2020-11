Donald Trump dit aux Américains qu’il «n’abandonnera jamais» son combat

Alors que le candidat démocrate Joe Biden se rapprochait de plus en plus de la victoire avec son avance grandissante en Pennsylvanie, le président Donald Trump a promis vendredi aux Américains qu’il « n’abandonnera jamais le combat pour vous et notre nation ».

Dans un communiqué transmis vendredi après-midi, M. Trump a affirmé que les Américains avaient droit à une « transparence totale » quant au dépouillement des votes et la certification des élections.

Depuis vendredi matin, Joe Biden a pris les devants dans la course en Pennsylvanie. Il devance actuellement le président Trump par plus de 19 000 votes. Joe Biden détient aussi une courte avance en Géorgie, et il est en tête en Arizona et au Nevada.

Le président Trump n’a aucun moyen d’obtenir les 270 grands électeurs dont il a besoin pour retourner à la Maison-Blanche s’il perd la Pennsylvanie. En revanche, si Joe Biden remporte cet État, il deviendrait le président désigné des États-Unis.

Il est encore trop pour proclamer un vainqueur dans cet État.

M. Biden doit s’adresser aux Américains à heure de grande écoute, vendredi soir. La campagne du candidat n’a pas dévoilé de quoi il sera question.

On ne sait pas quand un vainqueur national sera déterminé après une longue et amère campagne dominée par le coronavirus et ses effets sur les Américains et l’économie nationale. Les États-Unis ont établi mercredi un autre record de cas confirmés quotidiens, alors que plusieurs États affichaient des sommets sans précédent. La pandémie a tué plus de 233 000 personnes aux États-Unis.