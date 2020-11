En tête en Pennsylvanie et en Géorgie, Biden se rapproche de la victoire

Le candidat démocrate présidentiel Joe Biden a pris l’avance en Pennsylvanie vendredi.

Il devance actuellement le président Donald Trump par environ 6000 voix. Il détient aussi une courte avance en Géorgie, en plus de mener en Arizona et au Nevada.

Le président Trump n’a aucun moyen d’obtenir les 270 grands électeurs dont il a besoin pour retourner à la Maison-Blanche s’il perd la Pennsylvanie. Il est encore trop pour proclamer un vainqueur dans cet État.

On ne sait pas quand un vainqueur national sera déterminé après une longue et amère campagne dominée par le coronavirus et ses effets sur les Américains et l’économie nationale. Les États-Unis ont établi mercredi un autre record de cas confirmés quotidiens, alors que plusieurs États affichaient des sommets sans précédent. La pandémie a tué plus de 233 000 personnes aux États-Unis.

La campagne Trump s’est engagée dans une vague de procédures judiciaires pour essayer d’améliorer les chances du président républicain et jeter le doute sur les résultats des élections, demandant un recomptage dans le Wisconsin et intentant des poursuites au Nevada, en Pennsylvanie, au Michigan et en Géorgie. Des juges de la Géorgie et du Michigan ont rejeté jeudi sa demande.