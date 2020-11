Équité salariale: les éducatrices en garderie encore loin du compte

La Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick dénonce l’absence de disposition pour augmenter le salaire des éducatrices en garderie dans la nouvelle entente fédérale-provinciale concernant l’apprentissage et la garde de jeunes enfants.

Ottawa et Fredericton se sont récemment entendues pour renouveler l’accord conclu en 2017 et qui avait notamment permis de réduire les frais de garde de nombreux parents en créant la désignation de centres de la petite enfance.

Après avoir versé 29,8 millions $ sur trois ans à la province, le gouvernement fédéral s’est engagé à lui donner 9,7 millions $ supplémentaires avant la fin de l’année fiscale.

En échange, le gouvernement provincial devra entre autres aider 22 garderies éducatives agréées supplémentaires à devenir des centres de la petite enfance en plus de conserver les acquis des trois dernières années.

Fredericton devra aussi offrir du perfectionnement professionnel à davantage d’éducatrices en garderie.

L’entente fédérale-provinciale est cependant muette sur le salaire des éducatrices, ce que déplore la Coalition pour l’équité salariale.

«Nous saluons les efforts du gouvernement provincial pour améliorer la formation et la qualité des services de garde. Cependant, cela doit aller main dans la main avec une rémunération équitable pour les éducatrices et éducateurs de la petite enfance et présentement, leurs salaires sont encore loin de l’équité salariale», souligne la présidente de l’organisme, Frances LeBlanc.

La province s’est déjà engagée à faire passer progressivement le salaire de certaines éducatrices avec un diplôme de 16$ l’heure en 2019-2020 à 19$ l’heure en 2022-2023.

C’est cependant nettement insuffisant, selon la coalition qui cite une étude réalisée en 2014 selon laquelle les éducatrices en garderie auraient dû gagner à l’époque au moins 20$ l’heure.

«Il faut poursuivre les investissements pour assurer l’équité salariale, réduire les difficultés de recrutement et de rétention de personnel qualifié et bâtir un système de services de garderies de qualité. C’est l’ensemble de la société qui en bénéficiera» affirme Frances LeBlanc.

En mars, 86% des établissements d’apprentissage et de garde des jeunes enfants avaient obtenu la désignation de centre de la petite enfance. 3407 enfants inscrits dans ces établissements recevraient une subvention pour réduire les frais de garde pour les parents.1935 parents recevaient une subvention pour que leurs enfants fréquentent ces établissements gratuitement.

Les subventions dans les centres de la petite enfance visent à assurer que les familles dont les enfants fréquentent ces établissements ne paient jamais plus de 20% de leur revenu annuel brut en frais de garde.

Les services de garde dans les centres de la petite enfance sont gratuits pour les familles dont le revenu annuel brut est inférieur à 37 500$.

En plus des subventions pour réduire les frais de garde pour les parents, les centres de la petite enfance reçoivent du financement supplémentaire de la part des gouvernements afin d’assurer la qualité des services.