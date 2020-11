EXCLUSIF – Sondage Léger: de la réticence face à un vaccin contre la COVID-19 au Nouveau-Brunswick

Une proportion significative de Néo-Brunswickois ne se disent pas prêts à recevoir un éventuel vaccin contre le nouveau coronavirus lorsque celui-ci sera disponible. C’est ce qu’il ressort d’un sondage mené par la firme Léger pour le compte de l’Acadie Nouvelle du 29 octobre au 3 novembre.

Le coup de sonde réalisé auprès de 501 Néo-Brunswickois suggère que tous ne sont pas pressés d’être de se faire inoculer le vaccin.

À la question: «Lorsqu’un vaccin contre la COVID-19, approuvé par Santé Canada, sera disponible pour la population et qu’il sera gratuit, avez-vous l’intention de vous faire vacciner?», 58% des répondants répondent oui, 22% répondent non et 20% refusent de se prononcer.

La proportion des sondés aillant l’intention de se faire vacciner est plus faible parmi les francophones (54%) que parmi les anglophones (60%).

«Ce n’est pas un débat gagné, il semble y avoir un certain scepticisme et de la méfiance au sujet du vaccin», analyse Jean-Marc Léger, président et fondateur de Léger Marketing.

«Cela s’explique toutes sortes de raisons, soit parce qu’il pourrait s’agir de vaccins étrangers ou parce que les tests ont été accélérés. Certaines enquêtes laissent entendre que certains préfèrent attendre de voir les effets sur les autres.»

Le développement d’un vaccin efficace et sécuritaire n’est pas encore chose faite. La Dre Theresa Tam, administratrice en chef de l’Agence de la santé publique du Canada continue d’afficher un «optimisme prudent», quant à la possibilité que les premières doses d’un éventuel vaccin soient accessibles au premier trimestre 2021.

La médecin répète que seule une vaccination généralisée permettra de contrôler un jour la COVID–19 et de retrouver un semblant de normalité dans nos vies.

Plusieurs scientifiques craignent toutefois qu’un certain manque de confiance au sein de la population vienne miner les efforts menés à travers le globe. Selon une étude publiée le 20 octobre dans la revue «Nature Medicine», 72% des 13 400 personnes interrogées dans 19 pays ont déclaré qu’elles refuseraient la vaccination et autant, 14% se montrent hésitantes.

«Dans la plupart des 19 pays étudiés, les niveaux actuels d’acceptation d’un vaccin contre le Covid-19 sont insuffisants pour répondre aux exigences de l’immunité communautaire», mettent en garde les scientifiques de l’Instituto de Salud Global de Barcelone.

Les données recueillies cette semaine laissent penser que le Nouveau-Brunswick sera bel et bien confronté à cet enjeu du seuil de vaccination.

Une majorité satisfaite de la gestion de la crise

Le sondage de la firme Léger met également en lumière un large soutien à l’endroit de l’action des gouvernements pendant la crise de la COVID-19.

Pas moins de 70% des sondés se disent satisfaits de la gestion de la pandémie par le gouvernement de Blaine Higgs, tandis que le gouvernement Justin Trudeau bénéficie d’un taux de satisfaction de 68%. Ils sont d’ailleurs 65% à estimer que le Nouveau-Brunswick réussit mieux que les autres provinces.

Les principales mesures sanitaires suscitent également une forte adhésion, qu’il s’agisse de l’obligation de s’auto-isoler pendant deux semaines après un voyage hors frontière (88% en faveur), d’un retour en phase orange dans les zones d’éclosion (87% en accord), les fermetures des frontières avec le Québec sauf pour les déplacements essentiels (85%) ou le port du masque obligatoire dans les lieux publics intérieurs (84%).

«On observe une solidarité avec le gouvernement en temps de pandémie et que les règles sont largement acceptées. Les gens sont prêts à respecter les mesures en place et la contestation se fait sur des points plutôt mineurs», constate Jean-Marc Léger.

En revanche, la présence des élèves du secondaire en classe une journée sur deux en classe ne fait pas autant l’unanimité: 49% des sondés appuient la mesure, 33% s’y opposent et 17% ne se prononcent pas. La possibilité que le port du masque ne soit pas obligatoire pour les élèves de la maternelle et du primaire récolte 49% d’avis favorables et 46% des personnes interrogées souhaitent un assouplissement des restrictions pour les visites dans les foyers de soins.

L’idée d’imposer le port du masque obligatoire en tout temps, à l’intérieur comme à l’extérieur, divise davantage (42% pour, 54% contre).

«On constate qu’il y a beaucoup plus de réticences à ce niveau-là», souligne M. Léger.

La marge d’erreur du sondage est évaluée à plus ou moins 4,4%, et ce, 19 fois sur 20.