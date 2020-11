Huitième année consécutive sans hausse de taxes à Edmundston

Pour une huitième année consécutive, les propriétaires de résidences à Edmundston n’auront pas à composer avec une hausse du compte de taxes.

Réunis plus tôt cette semaine, les membres du conseil municipal d’Edmundston ont adopté en réunion publique les budgets de fonctionnement pour la prochaine année.

Ceux-ci prévoient un taux d’imposition de la ville d’Edmundston qui demeurera fixe à 1.6350$ du cent dollars d’évaluation pour l’année 2021.

Le budget du fonds général prévoit des dépenses de l’ordre de 35 878 780 dollars au cours de la prochaine année.

Le département des travaux publics (8 millions$) et celui de la Force policière et de la centrale d’urgence 911 (6.8 millions$) représenteront les plus importantes dépenses de la municipalité en 2021.

Le conseil municipal a donné son accord à une sortie du fonds de réserve allant jusqu’à un maximum de 250 000 $ au cours de l’année 2021, ce qui a permis d’éviter une hausse du taux d’imposition.

Le budget prévoit le maintien du financement de projets d’amélioration d’infrastructures à même les revenus et du soutien aux principaux organismes partenaires et apparentés à la municipalité.

Le ratio de la dette est quant en diminution de 13,1% au budget de 2020 à 12,6% en 2021.

Il n’y aura pas d’augmentation non plus aux tarifs du service eau et égouts qui demeureront à 775 $ par année.