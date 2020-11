Pénurie d’éducatrices: un CPE de Saint-Jean met un frein aux inscriptions d’enfants

France Dargavel et Michel Côté, respectivement directrice des CPE et directeur général de l’ARCF Saint-Jean. (Gracieuseté)

Aux prises avec un manque constant d’éducatrices dans ses centres de la petite enfance (CPE), l’Association régionale de la communauté francophone de Saint-Jean (ARCF) s’est vue forcée de mettre temporairement un frein aux inscriptions d’enfants dans ses établissements de Saint-Jean et de Quispamsis.

L’avènement de la pandémie de COVID-19 n’ayant rien fait pour améliorer la situation, le seul CPE francophone de la région envisage même la possibilité de retourner des enfants à la maison si le tout perdure.

«Les mesures sanitaires en place depuis la COVID-19 nous forcent à avoir plus d’éducatrices pour chaque bulle d’enfants à s’occuper. Il y a des besoins plus grands pour être entre autres en mesure de nettoyer et désinfecter les lieux et offrir un service qui respecte les normes COVID», a expliqué Michel Côté, le directeur général de l ‘ARCF Saint-Jean.

La saison de la grippe qui approche n’a rien non plus pour rassurer l’association qui représente les francophones de la grande région de Saint-Jean.

«Avec seulement deux symptômes de la COVID qui sont causés par la grippe, on s’attend à ce que certains employés s’absentent du travail pour respecter la règle d’isolement», a ajouté le dirigeant de l’ARCF.

«Si une employée est absente, ça ne fonctionne plus et il faut retourner à la maison des enfants pour respecter les ratios», a expliqué France Dargavel, la directrice des CPE la Vallée enchantée de Quispamsis et du Centre Samuel-de-Champlain à Saint-Jean.

La direction de l’ARCF et de ses CPE estime qu’il faudrait procéder à l’embauche immédiate d’une dizaine d’éducatrices à la petite enfance pour être en mesure de revenir au même niveau de personnel et de services qu’il y avait avant le début de la pandémie de COVID-19.

Une telle embauche représente un défi dans une communauté très majoritairement anglophone, surtout en période de pandémie.

«Il y a une limite au nombre de candidats francophones que l’on peut aller chercher dans une région comme Saint-Jean. Il faut aussi tenir compte de la Prestation canadienne d’urgence offerte par le gouvernement fédéral et des risques liés à la COVID-19 qui peuvent décourager des candidats potentiels», a souligné Michel Côté.

Il admet sans détour que le recrutement est également difficile en raison des salaires offerts qui ne sont pas nécessairement les plus attrayants dans le marché du travail, même si divers avantages sociaux et différentes primes annuelles et à l’embauche sont offerts aux employés.

«Le gouvernement offre une subvention salariale de quelques dollars pour chaque éducatrice, mais cette aide financière pourrait facilement être doublée», estime le directeur général de l’ARCF Saint-Jean.

L’embauche d’éducatrices à l’étranger peut s’avérer une solution à cette pénurie de main-d’œuvre, mais le processus se heurte souvent à la problématique entourant la reconnaissance des acquis, déplore Michel Côté.

«Il y a de l’embauche à l’étranger qui peut se faire, mais aucune candidate pressentie ces derniers temps par l’ARCF n’a pu faire reconnaître ici la formation d’éducatrice obtenue dans son pays d’origine. Ça signifie que la formation doit entièrement reprendre dans un collège communautaire au Nouveau-Brunswick.»

«L’inquiétude est telle que l’on doit dire aux parents de planifier un plan B parce qu’on ne sait pas s’ils pourront venir porter leurs enfants au service de garde.»