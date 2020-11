Joe Biden élu président des États-Unis

près plusieurs jours de dépouillement et au terme d’une course serrée, Joe Biden est élu président des États-Unis, selon l’Associated Press.

Le démocrate a remporté l’État de la Pennsylvanie, son État d’origine, lui permettant de franchir la barre des 270 votes du collège électoral nécessaires pour accéder à la Maison-Blanche.

M. Biden, qui devient le 46e président des États-Unis, a aussi remporté l’Arizona, le Wisconsin et le Michigan, des États qu’avait gagnés Donald Trump en 2016. Pour être réélu, M. Trump devait remporter la Pennsylvanie.

Peu après l’annonce des projections, le président désigné de 77 ans a déclaré qu’il était maintenant temps de « s’apaiser » et de « s’unir ».

« Avec la campagne qui est finie, il est temps de mettre la colère et la rhétorique hostile derrière nous et de s’unir en tant que nation », a-t-il soutenu.

De son côté, Donald Trump n’a pas reconnu sa défaite. Dans un communiqué, il a affirmé que sa campagne « commencerait à présenter son dossier en cour pour s’assurer que les lois électorales soient entièrement appliquées et que le vrai gagnant siège ».

M. Trump était sur son parcours de golf en Virginie lorsque tous les grands médias ont annoncé la victoire de son adversaire.

La victoire de M. Biden a été annoncée après plus de trois jours d’incertitude alors que les responsables électoraux devaient trier une vague de votes par correspondance sans précédent qui a retardé le traitement de certains bulletins.

Donald Trump est le premier président sortant à perdre sa réélection depuis le républicain George H.W. Bush en 1992.

Le premier ministre canadien Justin Trudeau a offert ses félicitations à Joe Biden, le futur président des États-Unis.

Il a aussi félicité la prochaine vice-présidente, Kamala Harris.

Sur son compte Twitter, M. Trudeau rappelle que le Canada et les États-Unis « sont de proches amis, partenaires et alliés [et ont] une relation unique sur la scène internationale ».

« J’ai vraiment hâte de poursuivre notre travail en ce sens, avec vous », a écrit M. Trudeau.

Les médias américains ont projeté samedi matin la victoire du ticket démocrate.