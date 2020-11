La Santé publique a signalé trois nouveaux cas de COVID-19 samedi, tous dans la zone 3 (région de Fredericton).

une personne âgée de moins de 19 ans

deux personnes âgée entre 50 et 59 ans.

Les cas sont sous investigation, et les personnes sont en auto-isolement.

Il y a 353 cas confirmés au Nouveau-Brunswick, et 321 personnes se sont rétablies. Il y a eu six décès, et il y a 26 cas actifs. Deux patients sont hospitalisés. À ce jour, 106 353 tests de dépistage ont été réalisés.