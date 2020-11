Centre de tri de Tracadie: un fonds de réserve de 150 000$ disponible pour 2021

Un an après avoir pris en charge le dossier du centre de tri de Tracadie et avoir en quelque sorte sauvé le service de recyclage domestique, la Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne continue de tenir très serrés les cordons de la bourse. Il faut dire qu’elle n’a pas vraiment le choix, car les prix des matières recyclés sur le marché mondial sont encore très bas, en raison entre autre de la pandémie de la COVID-19.

Étant donné la situation qui prévaut actuellement, les membres de la Commission ont accepté qu’un fonds de réserve de 150 000$ soit disponible en cas d’urgence si jamais les revenus liés à la vente des produits recyclés ne sont pas meilleurs en 2021.

La CSR-PA a déjà prévu 550 000$ sur son budget total de 6,34 millions $ à cette activité. Elle espère ne pas avoir besoin d’aller piger dans cette somme additionnelle, explique la directrice générale Mélanie Thibodeau.

«Le bilan opérationnel va bien, mais la situation de la COVID-19 maintient les prix des matières recyclés extrêmement bas. Et nous avons un service de recyclage jeune qui n’a pas eu le temps de mettre en banque des réserves financières. On n’a pas pu en profiter. On doit donc travailler à maximiser nos opérations. L’impact sur les revenus est difficile, mais on a prévu le coup en réservant un montant au cas où la situation ne s’améliore pas dans les prochains mois.»

La CSR-PA a repris en mains les activités de la Coopérative de solidarité en recyclage et intégration à l’emploi en octobre 2019. La coopérative éprouvait des difficultés financières importantes, en raison justement du faible prix des matières recyclés revendus sur le marché mondial.

Une quinzaine d’employés s’occupent du tri au centre de Tracadie. La coopérative offrait un travail à des personnes vivant une déficience physique ou intellectuelle, un mandat social qu’a conservé la CSR-PA.

«Les membres de la CSR-PA et la communauté de la région sont convaincus de l’importance d’assurer un service de recyclage. Mais on sait aussi que la COVID-19 n’est pas terminée et c’est pourquoi nous avons mis un fonds de réserve pour 2021», poursuite la DG.

Urbanisme

Par ailleurs, la CSR-PA formera sous peu un comité consultatif en urbanisme. Des personnes de l’industrie seront notamment appelées à collaborer avec la commission à cette structure qui prévoit analyser les problématiques particulières dans un domaine qui a essuyé sa part de critiques.

«On veut améliorer le service d’urbanisme et l’aménagement du territoire demeure un sujet difficile. Mais on espère qu’avec la collaboration des gens de l’industrie, nous pourrons nous rapprocher des clients. On va inviter des gens avec qui on travaille quotidiennement, des gens qui font affaire avec les citoyens au niveau des permis de construction. Ça fait un an qu’on discute avec l’industrie afin d’améliorer la communication. Le comité est la prochaine étape et on espère que ça va améliorer l’image de l’urbanisme auprès de la communauté. Au lieu d’être perçu comme une organisation qui bloque, on veut qu’on y voie un service qui aide le citoyen à réaliser le meilleur projet possible et les protéger. On veut améliorer cette communication», admet Mélanie Thibodeau.

Enfin, le budget 2021 adopté par la CSR-PA, de 6,34 millions $, a tenu compte des difficultés des municipalités avec la COVID-19, tient-elle à préciser.