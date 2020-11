Cinq ménages de Tracadie participent à un projet pilote de compostage collectif

Mélanie Gionet, de Tracadie, a toujours été interpellée par l’idée du compostage, mais elle ne savait jamais par où commencer. La participation de sa famille à une initiative communautaire dans son quartier lui a permis d’en apprendre davantage sur cette pratique écologique.

Cinq ménages du même quartier de Tracadie ont été recrutés par le collectif Imaginons la Péninsule acadienne autrement pour participer à un projet pilote de compostage collectif.

Des bacs de compost en bois ont été installés à proximité des résidences des participants pour y déposer des matières organiques.

Des bacs domestiques pour les matières organiques ont également été remis aux participants.

Chaque ménage a eu droit à une formation sur le compostage offerte par Jeanne d’Arc Lavoie, présidente du Regroupement des jardiniers écologiques de la Péninsule acadienne.

Mélanie Gionet a particulièrement apprécié cette formation.

«Jeanne d’Arc est tellement une personne passionnée! Sa formation était très complète. On a eu le sentiment de partir

sur de bonnes bases.»

La suite des choses, c’est-à-dire le compostage, a été facile à mettre en œuvre, ajoute-t-elle.

«Une fois qu’on a trouvé le bon emplacement pour les boîtes et que tout a été installé, on s’entend toutes et tous pour dire que c’est très simple. (…) On a facilement intégré ce projet à notre quotidien, et on y participera certainement autant que ce sera possible.»

Le compostage a de nombreux avantages. Il permet d’alléger la collecte des matières résiduelles et de réduire les émissions de gaz à effet de serre liés à la décomposition des matières organiques aux sites d’enfouissement.

Le projet a pour objectif de participer à la lutte contre les changements climatiques et de réduire la quantité de déchets envoyés aux sites d’enfouissement de la région.

Mme Gionet constate qu’elle jette beaucoup moins de matières organiques à la poubelle depuis que sa famille a commencé à composter ses déchets.

«Il y en a beaucoup moins. Nous avons les boîtes de compostage, mais aussi les biodigesteurs pour tout ce qui n’entre pas dans notre compost. Ça diminue donc considérablement les déchets.»

Imaginons la Péninsule acadienne autrement a l’intention de faire un suivi du projet au cours de la prochaine année.

L’organisme espère que cette façon de faire pourra servir de modèle à d’autres municipalités et à d’autres groupes de citoyens.

Mélanie Gionet y voit un autre avantage majeur. Ce projet lui a permis de mieux connaître ses voisins.

«On peut dire qu’on sera moins gêné d’aller chercher du sucre s’il nous en manque. Ça nous a permis de sortir de notre coquille et d’aller à la rencontre de nos voisins et c’est vraiment le fun qu’ils aient embarqué. Je dirais que c’est la partie qui m’a le plus marqué. C’est inspirant de voir tout le monde participer dans un but commun. Et que les enfants y participent aussi ça donne un sens à ce qu’on fait.»