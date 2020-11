Lotto 6/49: le lot garanti d’un million $ remporté à Saint-Jean

Le tirage du lot garanti de la loterie 6/49 effectué samedi soir a fait un gagnant au Nouveau-Brunswick d’une somme d’un million $.

Le billet chanceux comporte le numéro de série 92649410-01.

Il a été acheté par l’entremise d’un détaillant de Loto Atlantique situé à Saint-Jean.

Il s’agit de la somme la plus importante remportée au Nouveau-Brunswick dans le cadre des tirages de Loto Atlantique depuis mai 2020 et du second lot valant au moins un million $ octroyé durant l’année en cours.

Un autre lot alléchant de 25 649$ a également a été raflé samedi soir au Nouveau-Brunswick, cette fois lors du tirage du lot garanti du jeu Atlantique 49.

Le numéro de série du billet gagnant est A8448253-02.

Le billet a été acheté dans un détaillant qui se trouve dans le comté de Carleton, dans l’ouest de la province.