Saisie de méthamphétamine en cristaux, de cocaïne, de comprimés et d’une arme à feu

Quatre personnes ont été arrêtées et la police a saisi diverses drogues et une arme dans l’ouest du Nouveau-Brunswick.

Le 6 novembre, vers 9h45, des policiers ont exécuté un mandat de perquisition dans une résidence du chemin Back Greenfield, à Summerfield. Ils ont saisi ce qui serait de la méthamphétamine en cristaux, des comprimés de méthamphétamine en cristaux et de la cocaïne, ainsi que des objets associés aux drogues, une arme à feu entreposée de façon négligente et de l’argent liquide.

Quatre personnes ont été arrêtées, puis libérées: deux hommes, âgés de 27 et de 34 ans, ainsi que deux femmes, âgées de 19 et de 32 ans. L’homme de 34 ans et les deux femmes comparaîtront en cour provinciale à Woodstock le 2 février 2021, en lien avec cette affaire.

Des employés de la GRC au Nouveau-Brunswick, de la Force policière de Woodstock et de la Force policière de Fredericton ont collaboré à l’enquête dans le but de perturber le trafic de drogue dans la province en ciblant ceux qui causent le plus de torts à la collectivité.

Les membres du public peuvent aider la police à réduire et à prévenir la criminalité, y compris le trafic de drogues, et à élucider des crimes.

Quiconque a de l’information au sujet du trafic de drogue ou soupçonne que des activités liées au trafic de drogue dans son quartier est prié de communiquer avec le service police local ou, anonymement avec Échec au crime, en téléchargeant l’application mobile sécurisée «P3 Tips», en composant le 1-800-222-8477 ou en consultant le site www.crimenb.ca.

L’enquête se poursuit.