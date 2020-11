COVID-19: un nouveau cas au N.-B. lundi

La Santé publique du Nouveau-Brunswick a signalé un nouveau cas de COVID-19 lundi.

Il s’agit d’un travailleur étranger temporaire, âgé entre 30 et 39 ans, dans la zone 1 (région de Moncton). La personne était déjà en auto-isolement.

Il y a 355 cas confirmés au Nouveau-Brunswick et 328 personnes se sont rétablies. Il y a eu six décès, et il y a 21 cas actifs.

Deux patients sont hospitalisés, et aucun d’entre eux ne se trouve à l’unité des soins intensifs.

À ce jour, 107 192 tests de dépistage ont été réalisés.

La santé publique souligne qu’il y a présentement 11 cas actifs dans la zone 3 (région de Fredericton). La Santé publique poursuit ses investigations concernant les cas les plus récents. La plupart des cas sont directement reliés à un voyage ou bien liés à une personne qui a récemment voyagé à l’extérieur de la bulle atlantique, y compris à l’étranger. Les personnes, ainsi que leurs contacts étroits, sont présentement en auto-isolement.

«Alors que les gens continuent de voyager à l’extérieur de la bulle atlantique, nous aurons des cas sporadiques de COVID-19 au Nouveau-Brunswick», a déclaré la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell.

«Nous constatons un risque plus élevé de transmission au sein des ménages. Par conséquent, il est important que les gens respectent les directives adéquates en ce qui a trait à l’auto-isolement.»