Gel de taxe foncière à Caraquet

Mêmes budgets, même assiette fiscale d’impôt, même taux d’impôt foncier. Les citoyens de Caraquet obtiennent un répit bien apprécié en cette période COVID-19 pour 2021.

Le budget en administration générale est demeuré inchangé à 7,454 millions $ pour l’an prochain, tout comme le taux de la taxe foncière gelé à 1,5017$ par 100$ d’évaluation. Même constat dans la division de l’eau et des égouts, avec un budget identique de 2,27 millions $ et un taux semblable de 317,50$ pour chacune des catégories.

L’équivalent entre 2020 et 2021 touche aussi l’assiette fiscale, qui est demeurée presque fixe, à 394,8 millions $, une légère hausse 0,33%.

Dans la colonne des dépenses de l’administration générale, les seules augmentations notables sont dans les domaines du transport (1,56 M$, + 37 000$) et de la culture (496 000$, + 57 000$).

«On explique ça par une très bonne gestion des finances, a émis le maire Kevin Haché. Notre assiette fiscale est presque pareille. Il n’y a pas d’extravagance ni de dépenses exagérées. On va être capable d’assurer des services aux citoyens au même prix. C’était important de ne pas augmenter les taxes, parce qu’on savait que les gens ont eu de la misère avec la COVID-19. On a donc repoussé certaines choses d’un an pour leur donner une pause, mais on ne pourra pas faire ça éternellement.»

Pour l’instant, Caraquet n’a pas encore déterminé les coûts liés aux pertes engendrées par la COVID-19. La Ville a quand même pu aider certaines organisations locales, malgré des revenus en nette baisse. Une fois calculée, une demande officielle sera envoyée aux gouvernements pour un dédommagement spécial, a signifié M. Haché.