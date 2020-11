Pornographie juvénile: Shawn Nickerson renonce à son audience sous cautionnement

Shawn Curtis Nickerson, un coach de basketball faisant face à 30 accusations dont celle de production de pornographie juvénile, a temporairement renoncé à son audience sous cautionnement lundi, et il demeurera derrière les barreaux.

Les procédures judiciaires sont en pause dans le cas de Shawn Curtis Nickerson, un homme de 32 ans de Riverview. Il sera de retour en cour le 8 décembre.

L’avocat de la défense, Abel Le Bouthillier, a dit au juge que son client renonçait temporairement à son audience sous cautionnement. Cette audience sert à déterminer si un accusé doit être libéré avant la suite des procédures judiciaires. La Couronne s’était déjà opposée à la libération de M. Nickerson lors de sa dernière comparution.

La procureure Karen Lee a dit au juge que la défense a demandé à obtenir la divulgation concernant son client. La procureure a affirmé qu’elle tentait toujours d’amasser les preuves recueillies contre l’accusé pour les divulguer à la défense, y compris des images.

«Nous sommes toujours en train d’examiner un nombre assez grand d’appareils numériques», a-t-elle dit au juge Paul Duffie.

Des membres de la GRC ont arrêté Shawn Curtis Nickerson dans une maison de la promenade Aberdeen, à Riverview, le 25 octobre. Ils y ont aussi saisi divers appareils électroniques.

Shawn Curtis Nickerson fait face à 30 chefs d’accusation, dont ceux d’avoir produit de la pornographie juvénile sous la forme de vidéos et d’images, de possession et de distribution de porno juvénile, d’avoir publié des images intimes sans consentement et d’avoir réalisé des enregistrements visuels de personnes à leur insu alors qu’elles étaient dans une situation privée.

Un juge a imposé un interdit de publication sur toute information qui pourrait permettre d’identifier les victimes.

Lors de la dernière comparution de l’homme, le juge Paul Duffie a accepté de signer une ordonnance pour forcer Facebook à supprimer ou à cacher la page facebook de l’accusé, puisque la procureure craint que cette page soit en contravention de l’interdit de publication.

Au moment d’écrire ces lignes, aucune mesure ne semblait avoir été prise par Facebook pour obéir à l’ordonnance. L’Acadie Nouvelle a contacté le service des communications de Facebook lundi soir et attend une réponse.

Confusion générale au tribunal

Des shérifs, des journalistes et des avocats ont débattu de la marche à suivre alors qu’une petite salle de tribunal contenait plus de personnes que le maximum de 12, lundi, et ce, juste avant l’audience de Shawn Curtis Nickerson.

Un shérif a attribué cela aux mesures de santé publique liées à la pandémie.

Trois journalistes (CBC, Global News et l’Acadie Nouvelle) ont finalement été expulsés de la salle, et un journaliste du Times & Transcript a pu y demeurer, sans qu’on ne fournisse d’accommodement pour permettre aux journalistes expulsés de couvrir l’audience.

Après un moment, deux policiers en sont sortis pour permettre à deux journalistes d’y entrer à nouveau, mais la salle contenait alors toujours plus de 12 personnes.

En réponse à un courriel d’un journaliste du Times qui avait placé les trois autres journalistes en CC, Shawn Berry, Directeur des communications du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, a dit que le ministère travaillait à établir un remède à ce genre de situation à l’avenir.

«Le concept d’une cour transparente est une chose qui nous tient à coeur, et nous regrettons profondément les événements d’aujourd’hui.»