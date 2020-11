Un évêque suggère de fermer des églises pour l’hiver

Monseigneur Daniel Jodoin semble avoir pris bien du monde par surprise, dimanche, en suggérant la possibilité de fermer certaines églises du diocèse de Bathurst pour l’hiver.

«C’est une suggestion, pas un ordre», a tenu à pondérer l’évêque devant la vive réaction suscitée par ses propos qui ont eu non seulement un impact économique important, mais aussi provoqué un petit tremblement de terre dans les communautés chrétiennes.

La COVID-19 a obligé les comités paroissiaux à annuler l’ensemble de leurs activités de financement depuis mars. Des activités qui leur permettaient d’amasser des sommes suffisantes pour payer les coûts exorbitants de chauffage de ces grands édifices durant l’hiver.

Il y a aussi la fréquentation aux messes, nettement à la baisse en raison des restrictions de distanciation imposées par la Santé publique devant la pandémie. Moins de monde signifie moins d’argent dans la quête.

Devant ces manques à gagner importants, Mgr Jodoin a pensé que c’était le temps de proposer cette réflexion.

«Je ne lance pas ça juste pour lancer quelque chose. Ça se fait déjà dans d’autres diocèses au pays. On a des hivers rigoureux et ça peut coûter jusqu’à 50 000$ en chauffage pour certaines églises. Normalement, les activités de financement des paroisses rapportent assez d’argent pour passer à travers. Mais là, à cause de la COVID-19, il n’y en a pas eu. En raison des règles de distanciation, on accueille peu de monde dans nos églises qui nécessitent quand même beaucoup de chauffage», a-t-il expliqué.

Cependant, le diocèse de Bathurst ne prendra pas la décision. Elle laisse ça aux comités de gestion. S’ils choisissent de continuer, Mgr Jodoin appuiera leur position. Mais il le rappelle: c’est à chaque paroisse de décider, pas à lui.

« Si une paroisse choisit de fermer une église après Noël jusqu’à mars, on prendra les précautions nécessaires pour préserver l’intégrité du bâtiment. Je comprends que certaines personnes peuvent penser que c’est le début de la fin. Nous ne voulons pas fermer des églises. On veut seulement qu’elles passent à travers la COVID-19 cet hiver. Si on trouve des idées de financement, tant mieux. Je serai le premier à féliciter le comité et je l’inviterai à partager son idée. Sinon, on peut se retrouver avec un problème plus grave par après, car on a déjà des paroisses en difficulté et l’hiver n’est même pas commencé», poursuit l’évêque, qui prétend que certaines communautés chrétiennes, sans les nommer, réfléchissent déjà à cette option.

«Il ne faut pas attendre la catastrophe avant d’agir. Et on doit agir pour éviter des drames», insiste le prélat.

Un sujet délicat

Jackie Plourde, de la paroisse Saint-Pierre (qui comprend les églises de Lamèque, de Miscou, de Petite-Rivière-de-l’Île, de Pigeon Hill et de Sainte-Marie-Saint-Raphaël) a été pris de court par la sortie de Mgr Jodoin. Mais une fois le choc passé, elle reconnaît que ce serait une sage idée en cette période chamboulée par la COVID-19.

«Ça nous a surpris, avoue-t-elle. Depuis le matin, on a déjà reçu cinq appels de paroissiens inquiets. Ça fait réagir et on essaie de sécuriser les gens. Monseigneur a ouvert une porte et, quand on y pense, ça peut être une idée sage. Les coûts d’entretien en chauffage sont énormes et les assistances aux messes baissent. Notre paroisse est en bonne position, mais on doit avoir une rencontre la semaine prochaine. Ce point sera inscrit à notre réunion. C’est très délicat et il faut y penser comme il faut, car ça touche les sentiments, les émotions. On commençait à retrouver un peu de réconfort. Mais là, on a des gens qui ont peur.»

Des messes à Noël, même en phase jaune

Si le territoire couvert par le diocèse de Bathurst demeure en phase jaune face à la pandémie de la COVID-19, Monseigneur Daniel Jodoin promet que toutes les églises proposeront à leurs paroissiens une messe de Noël. Même si elles fermeront ensuite pour l’hiver.

Il existe 42 églises dans ce secteur couvrant les régions du Restigouche, de Chaleur et de la Péninsule acadienne, à travers 11 paroisses francophones et une anglophone.

L’horaire de ces célébrations demeure à déterminer. Leur nombre aussi, puisque les restrictions de la Santé publique pourraient limiter la présence dans les lieux de culte pour ce grand moment de la foi chrétienne.

«Que les gens soient rassurés. Si tout va bien et si nous demeurons en phase jaune, on va avoir partout des messes de Noël. C’est certain, dans toutes les églises», a-t-il indiqué.

Puisque le nombre de fidèles sera probablement limité dans les enceintes, le patron du diocèse pense à rajouter des messes dans l’église la plus grande de la paroisse. Il veut ainsi permettre aux gens qui n’ont pu aller à la messe dans leur église de pouvoir quand même assister à une messe de Noël.