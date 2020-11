Les élus de Campbellton en faveur du retour des élèves de Listuguj

L’éducation doit être considérée comme un service essentiel, au même titre que travailler, se nourrir ou obtenir des soins médicaux.

C’est là la certitude profonde qu’a le conseiller municipal de Campbellton et ancien directeur de l’école secondaire Sugarloaf Senior High School, Gilbert Cyr.

Dans un vibrant plaidoyer effectué lundi soir lors de la réunion publique du conseil, il a dénoncé la décision du gouvernement du Nouveau-Brunswick de refuser l’accès à l’école secondaire aux élèves de la Première nation autochtone de Listuguj ainsi qu’à quelques élèves de la Polyvalente Roland-Pépin.

Au SSHS, cette mesure frappe une centaine d’élèves, soit le tiers de la population étudiante. Cette mesure a été prise afin d’éviter la propagation du virus de la COVID-19 dans la province. La Première nation se trouvant de l’autre côté du pont interprovincial, en Gaspésie, elle ne fait pas partie de la bulle atlantique. Du coup, cette Première nation – tout comme le reste de la population de la MRC d’Avignon – n’a accès au Nouveau-Brunswick que pour obtenir des produits et services essentiels.

S’il concède que la province doit faire des efforts afin de freiner la propagation de la COVID-19 sur son territoire, M. Cyr estime que ceux-ci doivent toutefois être raisonnables. Et refuser aux élèves des certaines communautés l’accès à un enseignement en personne est, selon lui, tout sauf raisonnable.

«Ces élèves sont victimes d’une grave injustice, et c’est la décision de notre gouvernement», estime-t-il.

Gilbert Cyr siège au conseil de Campbellton depuis une vingtaine d’années. Généralement posé, celui-ci avoue avoir été passablement ébranlé par le traitement réservé aux élèves de son ancien établissement scolaire. Selon lui, tous les élèves du secondaire de la province ont plus ou moins le même modèle de livraison actuellement, soit un enseignement hybride maison-école.

«Mais ici, nous avons les seuls établissements de la province à refuser l’enseignement en personne à une portion de ses élèves et cela, basé sur leur géographie. Qu’on se mette un instant dans leurs souliers, si nos écoles étaient de l’autre côté de la rivière et que l’on se faisait refuser l’accès, si on se faisait dire que nous ne sommes pas les bienvenus. Comment réagirions-nous?», a lancé le conseiller lors de la rencontre.

Contradictions

Selon M. Cyr, la loi actuelle comporte d’ailleurs certaines contradictions. Du coup, au même moment où le gouvernement interdit l’accès aux élèves de Listuguj, ceux en âge de conduire peuvent pourtant traverser la frontière pour venir faire épicerie ou travailler.

«Ce n’est rien de moins que de l’hypocrisie de notre part. On accepte leur argent, on accepte qu’ils viennent travailler, mais on leur refuse un service aussi essentiel que l’éducation», affirme-t-il, estimant que les agissements du gouvernement Higgs s’apparentent à de la discrimination.

«Ce que le gouvernement laisse entendre ici, c’est que l’éducation n’est pas un service essentiel, et je ne suis pas d’accord. S’éduquer est un droit, et ce droit on l’a enlevé à une portion des jeunes de nos communautés et c’est totalement inacceptable», ajoute le conseiller Frédéric Daigle en appui à son confrère.

M. Cyr n’achète d’ailleurs aucunement l’argument du gouvernement Higgs qui tend à se déresponsabiliser de cette situation en rejetant le blâme sur le gouvernement du Québec pour son refus d’isoler la population de Listuguj à l’aide de points de contrôle.

«La décision de bloquer l’accès aux élèves n’est pas celle du Québec, mais bien celle du Nouveau-Brunswick. D’ailleurs, Listuguj contrôle très bien la COVID-19 jusqu’ici et limite l’accès à la réserve. C’est un endroit sûr», dit-il, non sans rappeler au passage que l’endroit est en fait sous juridiction fédérale et non québécoise.

Cicatrices

Mais ce qui inquiète par-dessus tout le conseiller Cyr, ce sont les cicatrices à long terme que ces décisions de Fredericton risquent de laisser dans les communautés concernées. Il dit avoir eu écho que plusieurs citoyens de Listuguj commencent sérieusement à réclamer la construction d’une école secondaire sur son territoire. Si cette option se concrétise, elle pourrait avoir un impact monstre sur le SSHS croit M. Cyr, notamment sur la livraison de programmes, le nombre d’enseignants requis, la composition équipes sportives, les activités parascolaires, etc.

«Le risque de transporter les élèves ici en provenance de l’autre côté de la rivière est très faible. Mais le risque de perdre ses élèves et de s’aliéner une communauté entière, lui, est très élevé», estime M. Cyr, notant que les tensions sont déjà à fleur de peau depuis le début de la COVID-19 en raison des barrages frontaliers.

Son sentiment est d’ailleurs partagé par l’ensemble du conseil qui a adopté à l’unanimité la motion d’appui au retour inconditionnel des élèves soumis par M. Cyr.