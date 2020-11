Un décès et deux blessés graves dans un accident de la route

Une femme de 29 ans de la Première Nation d’Elsipogtog, près de Richibouctou, est décédée et deux autres personnes ont été blessées lors d’une sortie de route survenue à Rexton.

L’accident s’est produit dans la nuit de lundi à mardi, vers 2h45, sur la rue Main.

Une femme de 29 ans est décédée sur les lieux. Une femme âgée de 35 ans et un homme de 36 ans, les deux de Richibucto Village, ont été transporté à l’hôpital. Ils étaient blessés grièvement, mais on ne craignait pas pour leur vie.

Le véhicule aurait quitté la route, puis aurait frappé un arbre et se serait renversé. On croit que la vitesse et l’alcool a joué un rôle dans ce drame.

Un enquêteur de la GRC chargé de la reconstitution des collisions collabore à l’enquête. Une autopsie aura lieu pour déterminer la cause exacte de décès de la femme de 29 ans.

L’enquête sur la sortie de route se poursuit.